Arthur Elias aposta em Marta e nas novas promessas do futebol brasileiro

Arthur Elias manteve em sua convocação grandes nomes que brilharam na última Data Fifa, nos amistosos contra o Japão. Dudinha (19 anos), atleta do São Paulo, e Johnson (19 anos), atleta do Corinthians, estarão em Quito para ajudar a seleção brasileira em busca do bicampeonato sul-americano.

Ele também manteve na lista de 23 convocadas a rainha Marta, que faz uma excelente temporada à frente do Orlando Pride na NWSL.

Arthur Elias convocou o grupo para a disputa da Copa América feminina. A competição ocorre em Quito, no Equador, e vai de dia 12 de julho a 2 de agosto, com dez seleções participantes.

Antes do torneio continental, a seleção ainda enfrenta a França em um amistoso, mas já com todas convocadas da Copa América. O jogo é um reencontro depois das quartas de final das Olimpíadas de Paris. Na ocasião, o Brasil venceu por 1 a 0. Será no dia 27 de junho, em Grenoble.

Atual campeã da Copa América com o título de 2022, a seleção feminina é a maior vencedora do torneio e vai em busca a nona taça. A equipe de Arthur Elias está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira: