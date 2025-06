Arthur Cabral é regularizado no BID e pode estrear pelo Botafogo no Mundial de Clubes

Reforço do Botafogo para a janela que antecede a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o atacante Arthur Cabral foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira. Sendo assim, o jogador pode estrear pelo Glorioso já na competição mundial.

Arthur Cabral, inclusive, já se juntou à delegação do Botafogo nos Estados Unidos. O grupo do Glorioso está hospedado no Hotel Ritz Carlton Bacara, em Santa Bárbara, cidade próxima a Los Angeles.

O centroavante chega para repor a saída de Igor Jesus, que vai defender o Nottingham Forest-ING depois do Mundial de Clubes.

Carreira de Arthur Cabral

Revelado pelas categorias de base do Ceará, Arthur Cabral defendeu o Palmeiras entre janeiro e agosto de 2019, antes de ir para a Europa. Disputou apenas cinco jogos pelo Verdão e marcou um gol. Em seguida, o brasileiro teve passagens pelo Basel-SUI e Fiorentina-ITA.

Em agosto de 2023, o atacante foi anunciado pelo Benfica, onde disputou 77 partidas, marcou 18 gols e deu cinco assistências. Na última temporada, foram 34 jogos com a camisa do time português, sete bolas na rede e dois passes para gol.

Na Europa, Arthur Cabral tem 102 gols marcados e 20 assistências em 248 partidas, somando as passagens pelos três clubes. O centroavante foi bicampeão Estadual com o Ceará (2017 e 2018) e conquistou a Taça da Liga de Portugal (2024/25).

A estreia do Botafogo no Mundial de Clubes está marcada para o dia 15 de junho, contra o Seattle Sounders (EUA), às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.