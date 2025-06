Após melhora defensiva, Casemiro espera Brasil mais agressivo no ataque contra o Paraguai

A Seleção Brasileira já apresentou mudanças sob comando de Carlo Ancelotti. Apesar da estreia com um empate diante do Equador, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a equipe canarinho apresentou solidez defensiva e não levou sustos em Guayaquil. Agora, é hora de dar o próximo passo.

Capitão e um dos líderes do grupo, o volante Casemiro valoriza a segurança que o time passou no último jogo em entrevista coletiva na manhã deste domingo, no CT do Corinthians. Ele, agora, espera um Brasil mais "agressivo" no ataque.

"Cada jogo é uma história. Provavelmente, vai ser um jogo de posse de bola nossa e o Paraguai jogando em transição. Foi assim o primeiro jogo lá. Eles têm jogadores de qualidade e velozes. Acho que não vai ser muito diferente aqui. A gente sabe que a característica do Brasil é ser ofensivo, mas nós sabemos que temos que melhorar. Não posso dizer que estamos em um grande momento", afirmou o jogador.

"Em relação ao último jogo, saímos sem levar gols e tivemos solidez defensiva. Agora é hora de dar um passo a mais, tentar atacar melhor. Tudo isso é uma construção. O treinador estava nos pedindo muita atitude. Acho que a atitude nossa foi muito boa. Acho que agora temos que priorizar a questão ofensiva, caprichar mais no último passe e tentar ser mais agressivo no terço final", acrescentou.

Para ter um ataque mais efetivo, Ancelotti conta com um trunfo. Ele terá à disposição o atacante Raphinha. O atleta do Barcelona, um dos destaques da Seleção neste ciclo, volta ao time titular depois de cumprir suspensão no jogo contra o Equador.

A dúvida é quem sai para a volta do jogador. Há três possibilidades. Ancelotti pode tirar Estêvão, Richarlison ou mexer no meio-campo. Neste caso, ele sacaria um dos volantes (Casemiro, Bruno Guimarães ou Gerson) e colocaria Raphinha como meia, em uma formação mais ofensiva.

Enquanto a Seleção vem de um empate e não tem convencido, os paraguaios vivem um bom momento. A Albirroja ocupa o terceiro lugar da tabela de classificação das Eliminatórias, com 24 pontos, e ostenta uma invencibilidade de nove partidas.

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo marcará a estreia de Ancelotti em território nacional à frente da Canarinho, que pode garantir a vaga na Copa do Mundo de forma antecipada em caso de vitória.