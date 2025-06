Anthony fala sobre retorno à Seleção: "Mais emocionante do que a primeira vez"

Após mais de dois anos longe da Seleção Brasileira, Anthony foi uma das novidades na primeira convocação de Carlo Ancelotti. O ponta de 25 anos falou sobre o período difícil que passou e a emoção de voltar a defender a Amarelinha.

"Foi um dos momentos mais emocionantes. Comentei com alguns amigos aqui na Seleção Brasileira que essa convocação foi mais emocionante do que a primeira vez que vim aqui e ainda mais emocionante por tudo que eu passei. Estar bem, bater lá embaixo e ter a resiliência que eu tive, com a ajuda de Deus e da minha família, foi muito importante", disse Anthony à CBF TV.

Trabalho intenso! ??? A Seleção Brasileira segue firme na preparação para o confronto contra o Paraguai. Dentro e fora de campo, o foco é total para chegarmos prontos e fortes! Vamos com tudo! ?? ?Rafael Ribeiro/CBF#ThisIsBrasil #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/2f4AElJ7TM ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 8, 2025

Revelado pelo São Paulo, Anthony se destacou no Ajax-HOL antes de se transferir para o Manchester United em agosto de 2022. Figura recorrente na Seleção Brasileira naquela época, o jogador ainda disputou a Copa do Mundo no Catar.

No entanto, Anthony não conseguiu se adaptar ao clube inglês e deixou de ser convocado para a Seleção. Sua última convocação foi em março de 2023.

Emprestado para o Betis-ESP, no último mês de janeiro, Anthony se destacou na Espanha. O brasileiro foi peça-chave para a equipe terminar o Campeonato Espanhol na 6ª posição e garantir vaga na próxima edição da Liga Europa. Além disso, foi vice-campeão da Liga Conferência.

Foram nove gols e seis assistências em 26 jogos pelo Betis.

"Eu sou muito grato ao Betis por ter aberto as portas e acreditado em mim. Por mais que eu não tivesse esperança no momento difícil que estava passando, ao mesmo tempo lembrava de muitas coisas que vivi. Parei para pensar e falei: 'Eu não desaprendi a jogar futebol, não joguei uma Copa do Mundo à toa, eu não fui para a Seleção à toa'. Tudo tem um porquê e esse processo foi muito necessário para minha vida, porque me tornou mais forte", acrescentou.

Próximo jogo da Seleção Brasileira

No primeiro compromisso nesta data-Fifa, o Brasil ficou no empate com o Equador, na última quinta-feira, em 0 a 0, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Anthony ficou no banco de reservas e não entrou em campo.

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), quando recebe o Paraguai, pela 16ª rodada, na Neo Química Arena. O Brasil é o 4º colocado, com 22 pontos. Os paraguaios ocupam a 3ª posição, com 24 pontos.

Em caso de vitória do Brasil e derrota da Venezuela diante do Uruguai, a Seleção Brasileira pode garantir vaga na Copa do Mundo com três rodadas de antecedência.

"É um jogo super importante, ainda mais jogando em casa, e eu voltando a jogar em São Paulo, minha cidade. Com certeza, minha família toda vai: minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, bastante gente da minha família vai. Representar eles para mim é muito gratificante. Estou ansioso por esse jogo, ainda mais em casa e representando o nosso povo", projetou Anthony.