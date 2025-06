Ancelotti projeta estreia em casa: 'Convencido de fazer um bom trabalho'

O técnico Carlo Ancelotti falou sobre uma possível pressão em sua estreia em casa como treinador da seleção brasileira e afirmou que está convencido que fará um bom trabalho.

A pressão está aqui, em todos os lugares. O futebol é paixão, pressão, é tudo isso. Quando não há resultado, há pressão. Brasil é passional pelo futebol, por sua seleção. O que posso destacar é muita paixão, muito amor pela equipe nacional. Com amor e paixão, se aumenta a responsabilidade pelo trabalho. Tenho muita confiança, é um ambiente limpo. Ambiente limpo, sério e competente na CBF. Estamos convencidos por um bom trabalho. Necessitamos de tempo, o primeiro jogo foi muito bom em alguns aspectos e em outros temos que melhorar. Podemos ter a maioria amanhã, num jogo muito importante

A crítica é normal. "É normal. Se pensar na crítica? Depende sempre do que se é capaz de fazer no campo. A ideia é jogar uma boa partida, convencer o torcedor. Queremos uma partida intensa, jogando bem, com um futebol de ataque, mesmo tendo em conta o valor da equipe rival. Paraguai está jogando muito bem, equipe sólida. Vai ser difícil. Queremos que o torcedor esteja feliz, com vontade de ajudar a equipe a jogar bem".

Confira outras respostas de Ancelotti na coletiva

Raphinha de volta

"Ele volta, é uma boa notícia. Mostrou nessa temporada que é um dos melhores do futebol. Vai nos ajudar muito. Jogo importante, precisamos ir bem, se aproximar da classificação. A presença dele vai ser muito importante".

Escalação e instalações

"Treinamos muito bem no CT do Corinthians, estádio magnífico. Tudo muito bem. Gosto de falar do ambiente de vestiário. É um ambiente motivado, sério, profissional. Muito boa a conexão entre os jogadores e o corpo técnico. Muito boa a conexão com todos que trabalham aqui, é um ambiente familiar. Não fico tranquilo, mas fico um pouco tranquilo, apesar de nesse mundo nunca podermos ficar tranquilos. Temos recursos para fazer as coisas bem. É um ambiente novo para mim, mas existe tudo para haver êxito".

Saída de Gerson?

"Falamos desse assunto. É uma decisão pessoal, que não afeta nossas decisões quando começar a Copa. Há campeonatos mais exigentes que outros, mas temos que analisar a condição dos jogadores até a Copa, seja qual for o campeonato. Vamos avaliar o campeonato da Rússia, assim como tentaremos avaliar todos os campeonatos. São muitos, lista larga de jogadores muito bons. Faremos esse trabalho de olhar todos os jogadores. Todos podem ser protagonistas em 2026".

Mudanças

"Tivemos tempo necessário para a preparação. Menos contra o Equador, agora nos preparamos bem, com o tempo necessário. Equipe fresca, boa, com todas as ferramentas. É um trabalho diferente. O tempo para se preparar para amanhã é suficiente".

Patamar dos atletas

"Me incomoda muito que me traduzam, desculpa. Tentarei melhorar rapidamente o 'brasileiro'. O atleta é atleta. O futebol é global, não há muita diferença do Brasileirão para os campeonatos europeus. Os jogadores se adaptam muito bem, não temos problema nesse sentido. O jogador brasileiro está pronto para atuar. Leo, Wesley, Gerson, Danilo, Alex Sandro? Estão muito bem preparados e podem jogar sem problemas em todas as competições do mundo".

Dimensão e importância

"Tenho a dimensão da importância da equipe nacional para o país, para a torcida. Houve período de incerteza. Nos últimos tempos não tivemos bons resultados. Tentaremos começar amanhã a ter bons resultados, com um bom jogo. Todos estarão atrás de nós e querem desfrutar".

Muda o time?

"Paraguai é sólido, bem organizado, com qualidade individual. Raphinha em aspecto ofensivo tem mobilidade muito importante, ele é muito móvel no ataque. Pode ser chave importante para desbloquear o jogo de amanhã".