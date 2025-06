Ancelotti revela papo com Gerson sobre interesse do Zenit: "É uma decisão pessoal"

Nesta segunda-feira, véspera do jogo entre Brasil e Paraguai, o técnico Carlo Ancelotti foi perguntado sobre a possível saída de Gerson do Flamengo. O meio-campista está em negociações com o Zenit, da Rússia.

O treinador revelou que teve uma conversa com o jogador sobre o assunto e deixou a decisão em suas mãos. O italiano reconhece que o futebol praticado em determinados países são mais exigentes que em outros, mas afirmou que continuará observando atletas de todos os cantos do mundo.

"Falei desse tema com ele. É uma decisão pessoal, não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começar o Mundial. Há competições mais exigentes que outras. Vamos avaliar a condição dos jogadores seja qual for o campeonato. Há uma lista muito larga de jogadores brasileiros. Vamos olhar todos eles, porque todos podem ser protagonistas no Mundial de 2026", disse o comandante.

Gerson se tornou figurinha carimbada nas convocações da Seleção Brasileira, mas teme perder espaço em caso de ida à Rússia. O atacante Luiz Henrique, por exemplo, não foi mais chamado desde que foi vendido do Botafogo para o mesmo Zenit.

O meio-campista está em sua segunda passagem pelo Flamengo e soma, ao todo, 250 partidas com a camisa rubro-negra, além de 18 bolas na rede, 35 assistências e 12 títulos. Nesta temporada, ele entrou em campo 27 vezes.

Gerson deve ser titular do Brasil no jogo contra o Paraguai, nesta terça-feira. O duelo, que marcará a estreia de Ancelotti em território nacional, está marcado para as 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O Brasil vive a expectativa de confirmar sua vaga na Copa do Mundo de 2026 de maneira antecipada. Para isso, basta vencer o Paraguai e torcer por uma derrota da Venezuela contra o Uruguai.

A Canarinho, no momento, ocupa o quarto lugar da tabela de classificação das Eliminatórias, com 22 pontos, e vem de um empate sem gols com o Equador, fora de casa.