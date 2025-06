Por sonho de Ancelotti, CBF estuda Maracanã para fechar Eliminatórias

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Carlo Ancelotti quer que Brasil x Chile seja disputado no Maracanã.

O que aconteceu

O UOL apurou que Ancelotti sugeriu à CBF que a última partida como mandante da seleção brasileira nas Eliminatórias seja no Maracanã. O adversário será o Chile, no dia 4 de setembro.

O mando não está definido, mas a CBF analisa o pedido para atender o desejo pessoal do treinador italiano. A confederação organiza um rodízio de sedes e, normalmente, alterna entre as regiões. Se o Maracanã for confirmado, dois jogos consecutivos seriam disputados no Sudeste.

Essa sugestão mostra a autonomia de Carlo Ancelotti. Com o presidente Samir Xaud mais discreto e o diretor Rodrigo Caetano mais forte, o poder foi descentralizado sem Ednaldo Rodrigues.

Ancelotti esteve no Maracanã para acompanhar algumas partidas e não esconde que sonha em dirigir a seleção no icônico estádio. O italiano quer conhecer outros estádios e pontos turísticos do país.

Eu gostaria de jogar no Maracanã, obviamente. Também nunca fui ao Maracanã. Seria bonito. Creio que a seleção do Brasil tem o carinho de todo o país. Isso é importante, que a seleção possa jogar em lugares distintos, para se aproximar do povo Ancelotti, na apresentação

A expectativa é que o Brasil já esteja classificado quando for enfrentar o Chile. A seleção precisa vencer o Paraguai na terça-feira, em São Paulo, e torcer contra a Venezuela diante do Uruguai. O último compromisso brasileiro será contra a Bolívia, fora de casa, no dia 9 de setembro.