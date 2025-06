Ancelotti faz reunião com jogadores em campo e comanda treino descontraído na seleção

O último treinamento da seleção brasileira antes do jogo com o Paraguai pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 aconteceu com clima de descontração na Neo Química Arena, nesta segunda-feira. O Brasil entra em campo na terça, às 21h45, podendo carimbar o passaporte rumo ao Mundial.

Antes do início da atividade, o técnico Carlo Ancelotti reuniu os jogadores no centro do campo e passou algumas palavras de motivação aos atletas. Em seguida, os goleiros foram separados dos atletas de linha, que fizeram um trabalho de aquecimento na lateral do campo, o mais distante possível dos jornalistas, que só puderem presenciar 15 minutos do treino.

Os atletas, então, voltaram a se juntar na circunferência central do gramado para uma atividade de troca de passes. Animados, os jogadores concluíram essa parte do treino brincando com os companheiros recém-chegados ao time nacional.

Na parte à qual a imprensa teve acesso, Ancelotti não esboçou seu time titular, que terá mudanças em relação ao que iniciou o empate sem gols com o Equador na última quinta-feira.

Raphinha, um dos melhores jogadores da temporada, retorna aos 11 iniciais após cumprir suspensão. O meia-atacante do Barcelona deve tomar o lugar do jovem Estêvão, do Palmeiras. No ataque ainda mora outra dúvida de Ancelotti: Richarlison e Matheus Cunha disputam o posto de centroavante.

No mais, a seleção brasileira deve ser a mesma: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Matheus Cunha (Richarlison) e Vinícius Júnior.

A seleção está na quarta posição das Eliminatórias, com 22 pontos, e fica de olho no jogo entre Uruguai e Venezuela (18 pontos), marcado para 20h desta terça, em Montevidéu. Caso os venezuelanos percam, bastará ao Brasil uma vitória simples para carimbar o passaporte rumo ao Mundial da América do Norte.