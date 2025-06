Ancelotti esconde escalação do Brasil, mas confirma volta de Raphinha

O técnico Carlo Ancelotti evitou dar pistas sobre a escalação do Brasil em entrevista coletiva nesta segunda-feira, véspera da partida contra o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O italiano se esquivou de perguntas sobre o time que entrará em campo, mas confirmou a volta de Raphinha.

O atacante do Barcelona desfalcou a Seleção Brasileira na última quinta-feira, diante do Equador, por suspensão. No entanto, volta a ficar à disposição. A tendência é que ele entre na vaga de Estêvão.

"Raphinha volta. É uma boa notícia. Raphinha mostrou na última temporada que é um dos melhores. Vai nos ajudar muito. Temos que jogar bem e nos classificar. A presença dele será muito importante", afirmou o comandante.

"Paraguai é uma equipe sólida, que tem qualidade individual. Raphinha, no aspecto ofensivo, tem uma mobilidade muito importante para desbloquear a partida", acrescentou.

Ancelotti também falou sobre a pressão acerca da equipe canarinho, que vive um mau momento nas Eliminatórias. Ele vê as críticas como naturais, enxerga um ambiente saudável e entende que o grupo tem todas as ferramentas para fazer um bom jogo diante dos paraguaios.

"A pressão está aqui, em todos os lugares do futebol. Futebol é paixão e pressão. Quando há um resultado ruim, há a pressão. O que posso destacar nesses primeiros dias é o amor à equipe nacional, isso é importante, aumenta a nossa responsabilidade. Tenho muito confiança, é um ambiente limpo, sério, competente. Estamos convencidos que podemos fazer um bom trabalho. Tomara que possamos ver melhorias na partida de amanhã. Tivemos tempo necessário para preparar bem as duas partidas. Os últimos treinos foram bons, a equipe está fresca. Temos as ferramentas para jogar bem", comentou.

"A crítica é normal. Depende sempre do que fazemos em campo. A ideia é jogar uma boa partida. Tentaremos fazer isso, uma partida intensa, jogando bem. A equipe rival é muito forte, está jogando bem. A ideia é jogar uma partida que deixe a torcida contente. Treinamos muito bem no CT do Corinthians. O estádio é belíssimo. Gosto de falar do ambiente no vestiário, é muito motivado, sério, profissional. Há uma boa conexão com o corpo técnico, todos que trabalham aqui. Não digo que estou tranquilo, mas temos recursos para fazer as coisas bem neste ano. É um ambiente novo para mim. Temos tudo o que necessitamos para fazer um bom trabalho", concluiu.

O treinador completa 66 anos de idade justamente nesta terça, data do confronto com a Albirroja, e espera ganhar uma vitória de presente de aniversário. "O melhor presente que posso ter é a vitória de amanhã", disse.

O Brasil realiza nesta segunda, na Neo Química Arena, o último ensaio antes do embate. A Seleção, quarta colocada das Eliminatórias, com 22 pontos, pode garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026 de forma antecipada em caso de vitória.