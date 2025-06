Amazonas vence duelo direto com Athletic e ganha fôlego na luta contra rebaixamento na Série B

No duelo direto dentro da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas fez o dever de casa no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), nesta segunda-feira, pela 11ª rodada. Com gol de Luan Silva, o time manauara se reabilitou, aumentou o drama do rival e ganhou um respiro para tentar sair da zona de descenso.

Com os três pontos, o Amazonas chegou a 10 pontos, ainda na zona de rebaixamento, em 18º, porém empatado com Botafogo (17º) e Volta Redonda (16º). Já o Athletic conheceu a quarta derrota seguida, com apenas seis pontos e na vice-lanterna. Só está na frente do Paysandu, com quatro.

A falta de criatividade foi a tônica nos primeiros 45 minutos no embate entre as equipes, mostrando o motivo de estarem na zona de rebaixamento. Mesmo na condição de visitante, o Athletic tinha um pouco mais iniciativa ofensiva, mas esbarrava na falta de pontaria.

Aos poucos, o Amazonas foi se soltando em campo e conseguiu até chegar na área adversária. Na melhor - e única - jogada trabalhada coletivamente, Kevin Ramírez recebeu na área e chutou em cima do goleiro mineiro.

A segunda etapa voltou com o mesmo panorama. O Athletic seguiu melhor e desperdiçou uma grande chance, quando Wellington Nascimento e Gustavão furaram na pequena área. Quando o Amazonas subiu ao ataque, foi efetivo e abriu o placar. Zabala cabeceou, o goleiro deu rebote e Luan Silva escorou para as redes, aos 17 minutos.

Após a abertura do placar, o time da casa se concentrou em defender a sua vantagem. Com a marcação encaixada, deixava a bola com o time mineiro e saía em velocidade no contra-ataque.

Nos minutos finais, o Athletic perdeu o fôlego e facilitou a vida do Amazonas, que apenas administrou o placar à espera do apito final.

O Amazonas volta a campo no próximo domingo, em outro duelo na parte de baixo da tabela, diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Já o Athletic atua no sábado, às 20h30, contra o Operário-PR, na reabertura da Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG).

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 0 ATHLETIC

AMAZONAS - Pedro Caracoci; Castrillón, Jackson e Fabiano; Thomás Luciano (Wellington Nascimento), Robertinho, Larry Vásquez (Fernando Neto) e Rafael Monteiro (Rafael Tavares); Kevin Ramírez (Joaquín Torres), Luan Silva (Henrique Almeida) e Zabala. Técnico: Guilherme Alves.

ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé, Sidimar (Wesley Gasolina), Alex e Rodrigo Gelado; Fernando Martínez (David Braga), Sandry (Andrey) e Amorim; Max, Yuri (Nathan) e Gustavão (Neto Costa). Técnico: Rodrigo Rojas (interino).

GOL - Luan Silva, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Larry Vázquez e Fernando Neto (Amazonas); Sidimar, Wesley Gasolina e Fernando Martínez (Athletic).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).