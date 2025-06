Amanda Nunes surge como zebra em eventual superluta contra Kayla Harrison no UFC

No último sábado (7), Kayla Harrison não tomou conhecimento de Julianna Peña no 'co-main event' do UFC 316. E, momentos após se tornar campeã peso-galo (61 kg) da organização, a americana deixou claro seu plano ao convocar Amanda Nunes para o octógono montado em Newark (EUA). A encarada protagonizada entre as duas serviu para, mesmo que ainda de forma não oficial, promover a próxima disputa de título da categoria. E o momento, aliado ao contexto, foi o suficiente para que as principais casas de apostas já projetassem como seria a provável superluta.

E, de acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', a 'Leoa' desponta como zebra para o confronto. Apontada como a 'GOAT' do MMA feminino, Amanda Nunes abriu com uma 'odd' (probabilidade) de +145. Isso significa que o fã dos esportes de combate que investir R$ 100 na vitória da baiana teria um lucro de R$ 145 caso o palpite se concretizasse.

Por outro lado, Kayla surge como uma 'odd' de -170. Por ser apontada como favorita no eventual duelo, a bicampeã olímpica de judô não representaria uma aposta tão atrativa quanto Amanda. Sendo assim, para lucrar R$ 100 com a vitória da americana, o fã de MMA teria que desembolsar uma quantia prévia de R$ 170 e cravar sua projeção.

Rivalidade silenciosa

A disputa entre a atual campeã e a GOAT, por si só, já promove a luta entre Amanda e Kayla como uma das maiores de todos os tempos do MMA feminino. Mas um ingrediente apimenta ainda mais a rivalidade entre as competidoras: o passado como companheiras de equipe. Nos últimos anos, a 'Leoa' e Harrison dividiram os tatames da 'American Top Team'.

E a ascensão da judoca no MMA profissional fez a brasileira abandonar sua base de treinos. Ciente das credenciais de Kayla, Amanda optou em sair da 'ATT' pois já previa que eventualmente seu caminho poderia cruzar com o da americana. Algumas temporadas depois, a projeção da Leoa se concretizou e, ao que tudo indica, as duas ex-parceiras de treino farão um 'tira-teima' à vera dentro do octógono mais famoso do mundo.

