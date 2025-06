Alex Poatan ironiza Ankalaev e rebate rumores de aposentadoria

Alex 'Poatan' quebrou o silêncio sobre as recentes provocações de Magomed Ankalaev. Em entrevista ao 'UFC Brasil' durante a transmissão do UFC 316, o ex-campeão meio-pesado (93 kg) respondeu de forma direta às declarações do russo e o acusou de tentar se promover às custas de sua imagem.

Nos últimos dias, Ankalaev sugeriu que o lutador estaria cogitando aposentadoria após supostamente recusar uma revanche no UFC 317, marcado para 28 de junho. A insinuação gerou especulações nas redes sociais, levando fãs a questionarem o futuro do atleta no octógono. Ele, no entanto, negou qualquer intenção de se afastar do esporte e afirmou que o adversário estaria apenas tentando ganhar visibilidade.

"Ele tem que se promover um pouquinho, falando meu nome, porque ninguém sabe que ele é campeão. Quando fala de mim, ele aparece um pouco. Sei que é pra se promover mesmo, mas na hora certa eu vou falar", afirmou o faixa-preta, que optou por não responder diretamente às provocações.

Próximo do retorno

Segundo Poatan, o período longe do cage foi apenas uma pausa estratégica após uma sequência intensa de compromissos. Desde sua estreia na divisão até 93 kg, foram quatro combates em cerca de um ano - uma atividade acima da média entre os principais nomes do UFC.

"É porque todo mundo tá acostumado a me ver lutando direto. Quando fico alguns meses parado, já falam: 'parou'. Mas dificilmente alguém faz quatro lutas em um ano. Acho que a galera sente falta", explicou, reforçando que o retorno está próximo.

O paulista foi derrotado por decisão unânime por Ankalaev em sua última apresentação, o que encerrou seu primeiro reinado na categoria. Apesar do revés, ele segue como um dos nomes mais relevantes do meio-pesado e garante que ainda há muito a ser feito dentro da organização.

