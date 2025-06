Vasco volta aos treinos nesta segunda de olho em duelo contra o São Paulo

O elenco do Vasco ganhou folga neste domingo depois de seis dias seguidos de treinos. A reapresentação acontece nesta segunda-feira e o foco é único: vencer o São Paulo no duelo da próxima quinta-feira, no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O pensamento do Vasco é ir para o recesso do Campeonato Brasileiro por causa do Super Mundial de Clubes com mais tranquilidade. A derrota de 2 a 0 para o Bragantino, em casa, na semana passada, comprometeu um pouco o planejamento.

Com apenas dez pontos conquistados, o Vasco só não está na zona de rebaixamento porque leva vantagem nos critérios de desempate com Vitória e Fortaleza, este abre a zona da degola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Rodada de risco

Como na rodada o Vitória recebe o Cruzeiro e o Fortaleza jogará em casa diante do Santos, o Vasco, se tropeçar, corre risco de ingressar na zona da degola se perder. Isso porque, pelo menos por Fortaleza ou Santos, que tem oito pontos, já seria ultrapassado. A delegação viaja na quarta-feira para São Paulo.