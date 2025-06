Um ano após alta, Luisa Baptista celebra recomeço na Corrida Time Brasil

A Corrida Time Brasil, realizada no Parque Olímpico Rita Lee, teve um significado especial para Luisa Baptista, triatleta e campeã panamericana. O evento realizado neste domingo marcou seu retorno para as pistas de rua exatamente um ano depois da alta hospitalar.

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2019, Luisa foi atropelada enquanto treinava de bicicleta em Santa Eudóxia-SP e sofreu 28 fraturas, em dezembro de 2023. Ela passou dois meses em coma e permaneceu internada por 167 dias. Neste fim de semana, escolheu correr 5 km como símbolo de seu recomeço profissional.

"Estou muito feliz e muito cansada também. Isso marca o meu retorno, independentemente do tempo e do resultado. Eu dei o meu máximo", declarou, emocionada, após concluir a prova em 25 minutos e 10 segundos

"Significa muito estar comemorando o meu aniversário de alta hospitalar na Corrida Time Brasil. Eu não imaginava que a comemoração seria em uma corrida. Acho que está muito mais rápido do que qualquer pessoa imaginava esse processo de recuperação", disse Luisa.

Em reconhecimento ao seu espírito de superação, ela recebeu uma salva de prata das mãos de Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), no final da corrida. "Pretendo voltar a fazer uma prova de triatlo até o fim do ano. Estou trabalhando duro para isso junto com o meu fisioterapeuta e, sem dúvidas, vou continuar em frente, dando uns passos para alcançar o objetivo", afirmou Luisa.