Treinador da Itália é demitido após derrota para a Noruega nas eliminatórias

MILÃO (Reuters) - O treinador da seleção da Itália, Luciano Spalletti, foi demitido do cargo após uma derrota para a Noruega, segundo o próprio técnico neste domingo, e estará no comando da equipe pela última vez no jogo de segunda-feira contra a Moldávia.

Spalletti falou em coletiva de imprensa antes da partida contra a Moldávia, que acontece depois que a Noruega surpreendeu a Itália com uma vitória por 3 x 0 na sexta-feira, dando aos visitantes um início humilhante em sua campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

"Ontem à noite, estivemos reunidos com o presidente (da Federação Italiana de Futebol), Gabriele Gravina. Ele me disse que serei demitido do cargo de técnico da seleção nacional", disse Spalletti.

"Eu não tinha intenção de desistir. Teria preferido ficar em meu lugar e continuar fazendo meu trabalho. Estarei lá amanhã à noite contra a Moldávia, e então resolveremos o contrato."

A demissão de Spalletti ocorre após menos de dois anos no cargo, tendo substituído Roberto Mancini e assumido o comando em setembro de 2023. Embora Spalletti tenha levado a Itália à Euro de 2024, seu desempenho decepcionante na competição já havia colocado o técnico sob pressão.

A Itália foi para a Euro do ano passado na Alemanha como atual campeã, mas depois de vencer o jogo de estreia contra a Albânia, perdeu para a Espanha e conseguiu apenas um empate contra a Croácia para chegar às oitavas de final, onde foi derrotada pela Suíça por 2 x 0.

A equipe de Spalletti parecia ter se recuperado ao fazer uma campanha impressionante na Liga das Nações, vencendo a França por 3 x 1 fora de casa e perdendo apenas uma vez. Eles perderam em casa para os franceses no último jogo da fase de grupos e terminaram atrás da França no saldo de gols.

A Itália começou este ano com uma derrota por 2 x 1 no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações contra a Alemanha e se viu perdendo por 3 x 0 no intervalo do jogo de volta.

A equipe de Spalletti chegou a empatar, mas perdeu a vaga na semifinal.

A derrota para a Noruega deixou a equipe de Spalletti já enfrentando uma batalha difícil para garantir a classificação automática para a Copa do Mundo do próximo ano e, depois que a Itália ficou de fora das duas últimas edições, a Federação Italiana de Futebol decidiu agir.

"Eu estava convencido de que poderia chegar à Copa do Mundo, e continuo convencido de que esta equipe nacional pode chegar lá", acrescentou Spalletti.

"Amo esta camisa, os jogadores que treinei, e amanhã à noite pedirei a eles que mostrem tudo o que têm."

Spalletti, que já comandou clubes como Roma, Zenit e Inter de Milão, chegou ao cargo após levar o Napoli ao título italiano em 2023, mas não conseguiu levar esse sucesso para a seleção nacional.

Relatos da mídia italiana sugerem que Stefano Pioli, atual treinador do Al-Nassr e campeão italiano pelo Milan, é um dos favoritos para substituir Spalletti, com o nome de Claudio Ranieri também sendo mencionado.

(Por Valentina Za, Elvira Pollina em Milão e Trevor Stynes em Krakow)