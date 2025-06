Transmissão ao vivo de Alemanha x França na Liga das Nações: veja onde assistir

Alemanha e França se enfrentam hoje, às 10h (de Brasília), na MHPArena, em Stuttgart (ALE), para definir quem será a terceira colocada da Liga das Nações.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Queda da Alemanha foi para Portugal. A seleção comandada por Julian Nagelsmann até saiu na frente do marcador com Wirtz, mas viu os portugueses virarem com gols de Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo.

A França foi eliminada pela Espanha. Os espanhóis chegaram a abrir uma vantagem de 5 a 1 no marcador, mas o time comandado por Deschamps reagiu e diminuiu a vantagem para 5 a 4.

Alemanha x França -- Disputa do 3º lugar da Liga das Nações