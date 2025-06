Torcida faz festa antes do embarque do Botafogo para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos

Com direito a fogos e cantos da torcida, a delegação do Botafogo embarcou na noite deste domingo para o Estados Unidos, onde disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O campeão brasileiro e da Libertadores ficará baseado em Santa Bárbara, na Califórnia.

Alguns torcedores foram se despedir do time com a camisa de Igor Jesus, que defenderá o Nottingham Forest, da Inglaterra, após a disputa nos Estados Unidos. A delegação tem previsão de chegada aos EUA na manhã desta segunda-feira.

O Botafogo está no Grupo B da competição, ao lado de Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. A estreia do time será no domingo, contra o Sounders, no Estádio Lumen Field, em Seattle. Apenas a estreia do Botafogo será fora de Los Angeles. A partida contra o PSG, campeão da Liga dos Campeões, no dia 19, será no estádio Rose Bowl, mesmo local do confronto com Atlético de Madrid no dia 23.

A cidade de Los Angeles também será o local da Botafogo House, espaço em Venice Beach planejado pelo clube para ser o ponto de encontro oficial dos torcedores do time durante o Mundial. A iniciativa foi pensada para promover a internacionalização da marca Botafogo.