Time de Roberto Carlos leva a melhor sobre equipe de Ronaldinho no "The Beautiful Game"

A edição 2025 do The Beautiful Game, evento promovido pelos craques Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, entregou muito futebol e entretenimento aos fãs do esporte. O jogo festivo ocorreu neste sábado, no Chase Stadium, casa do Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez.

A terceira edição do TB Game teve em campo grandes nomes como Ronaldinho Gaúcho, Beletti, Yepes, Kleberson, Quaresma, Benedetto, Higuita, Lugano, Makelele, Djalminha, Valderrama, Castellanos, Kauan Basile, a lenda da NBA Steve Nash, o influencer Blessd, Orochi, entre outros. O time de Roberto Carlos ficou com vestiu azul, do outro lado, Ronaldinho Gaúcho liderou a equipe amarela.

Um dos jogadores em campo foi Kauan Basile, grande promessa do Santos, de apenas 12 anos. E ele se destacou com jogadas de efeito e dois gols, sendo o último o decisivo para a vitória do Time Azul. Já Carlos Valderrama, ícone colombiano, desfilou talento aos 63 anos.

No fim, para o público presente, um show de futebol, com 13 gols, dribles, golaços e muito entretenimento.

Escalações: Time Roberto Carlos (azul) 7×6 Time Ronaldinho Gaúcho (amarelo)

PRIMEIRO TEMPO

Time Roberto Carlos: Higuita; Ben Black, Wilson Palacios, Lugano, Rat; Guardado, Makelele, Djalminha, Valderrama; Castellanos, Massimo Marazzina



Reservas: Jonathan, Mo Ali, J-Tekkz, Yassine, Etcheverry, Beneshito, Kauan Basile, Murillo, Andrezinho

Time Ronaldinho Gaúcho: Tomas Mejias; Beletti, Yepes, Rodrigo Costa, Steve Nash; Bartra, Kleberson, R10, Quaresma; Blessd, Benedetto



Reservas: Diego Souza, Ovy On The Drums, Jara, Amauri, Assis, Byran, Orochi, Marko, Dimelo, Celina

FICHA TÉCNICA



Gols: Quaresma, Time Amarelo (0-1 / 13'); Taty Castellanos, Time Azul (1-1 / 16'); Bartra, Time Amarelo (1-2 / 28'); Bartra, Time Amarelo (1-3 / 38'); Guardado, Time Azul (2-3 / 50), Quaresma, Time Amarelo (2-4 / 52); J-Tekkz, Time Azul (3-4 / 62); J-Tekkz, Time Azul (4-4 / 68); Kauan Basile, Time Azul (5-4 / 70); Steve Nash, Time Amarelo (5-5 / 74); Steve Nash, Time Amarelo (5-6 / 78); Thiago, Time Azul (6-6 / 82); Kauan Basile, Time Azul (7-6 / 84)