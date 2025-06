Técnico da Seleção feminina, Arthur Elias encontra Ancelotti no CT do Corinthians

Novo técnico do Brasil, Carlo Ancelotti recebeu mais uma visita neste domingo. Após conversar com Dorival Júnior no último sábado, desta vez o italiano se encontrou com Arthur Elias, atual treinador da Seleção feminina, no CT do Corinthians.

O papo foi registrado pela CBF, que divulgou as imagens à imprensa. Também participou do encontro o executivo de futebol da entidade, Rodrigo Caetano.

O ambiente é conhecido por Arthur Elias. Isso porque, antes de assumir a Seleção feminina, ele comandou as Brabas por oito anos. Foram, ao todo, 327 jogos à frente do Timão (258 vitórias, 44 empates e 25 derrotas), com nada mais nada menos do que 16 títulos conquistados.

O bom trabalho o credenciou a credenciou a virar treinador da Seleção, posto que ele assumiu em setembro de 2023.

Após encontrar Arthur, Ancelotti comandou mais um treino do Brasil no CT Dr. Joaquim Grava. Ele prepara o grupo para o jogo contra o Paraguai, marcado para esta terça-feira, na Neo Química Arena, às 21h45 (de Brasília), pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Esta será a primeira partida do italiano pela Canarinho em território nacional. Em sua estreia, o time empatou sem gols com o Equador. Se vencer o próximo compromisso com a Amarelinha, pode garantir a vaga antecipada do Brasil à Copa do Mundo de 2026.