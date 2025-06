Surfe: Miguel Pupo diz como 'entrou no trilho' com influência de Mineirinho

Aos 33 anos e na elite do surfe desde 2011, Miguel Pupo vive o momento mais maduro da sua carreira. Atual décimo colocado no ranking mundial, o paulista briga por uma vaga no WSL Finals, que define o campeão da temporada, em Fiji.

E por trás dessa nova versão mais constante e competitiva de Miguel está um nome que dispensa apresentações no surfe brasileiro: Adriano de Souza, o Mineirinho.

Campeão mundial em 2015, Mineiro é reconhecido por ter transformado dedicação em performance — e hoje aplica essa mentalidade como treinador de Miguel. A parceria entre os dois começou em 2021, ano em que Miguel terminou a temporada na última posição para se manter na elite. O momento foi um divisor de águas.

Eu vivia de talento, treinava o que achava suficiente. Em 2021, decidi mudar da água para o vinho. Liguei para o Mineiro e falei: 'Você é o cara certo pra me botar no trilho' Miguel Pupo, em entrevista ao UOL

Cabeça muda o jogo

Mais do que técnica, Adriano trouxe um impacto profundo na mentalidade de Miguel. Conhecido por ser exigente consigo mesmo, Miguel admite que muitas vezes ficou preso em derrotas passadas. E é aí que o mentor tem sido fundamental.

Adriano de Souza dá conselhos para Miguel Pupo Imagem: Beatriz Ryder/WSL

"Eu sempre me martirizei pelas derrotas. Tem bateria de 2023 que eu fiquei um ano e meio remoendo. E o Adriano sempre briga comigo: 'Cara, esquece. Já passou. Não tem como voltar'. Ele me ensina a focar no que está funcionando. Canalizar essa energia na próxima chance", relatou.

A transformação é nítida — e passou por altos e baixos. Miguel conquistou sua primeira vitória na elite em 2022, em Teahupoo, mas teve o ritmo interrompido no ano seguinte por uma lesão que o tirou de boa parte da temporada.

Voltou em 2024 ainda sem estar 100%, mas conseguiu reencontrar a boa forma. Agora, em 2025, vive um de seus melhores momentos no circuito, com Adriano de Souza o acompanhando em todas as etapas, numa estrutura pensada para alto rendimento e regularidade.

Mentor da geração

Adriano pode ter se aposentado das competições, mas seu impacto no surfe brasileiro continua imenso. Para Miguel, Mineirinho é a ponte entre gerações — e peça fundamental para o sucesso da chamada Brazilian Storm.

Mineirinho orienta Miguel Pupo em Abu Dhabi Imagem: Manel Geada/WSL

Sem o Adriano, nenhum de nós estaria aqui. Ele ensinou o bê-a-bá do que é ser um atleta. Hoje, todo mundo no CT tem um pedacinho dele. E poder tê-lo ao meu lado, falando na minha orelha, tem sido incrível Miguel Pupo

Temido e preparado

Às vésperas da etapa de Trestles, entre 9 e 17 de junho nos EUA, Miguel chega em alta. Ele já venceu por lá em 2011, ainda na divisão de acesso, e agora quer repetir o feito na elite. Com confiança, foco e um treinador que conhece o caminho do título mundial.

"Hoje, acho que virei um cara temido. Antes sabiam que eu era perigoso, mas agora sabem que não posso dar mole. Se o adversário errar, eu vou transformar aquilo em nota", cravou.