Shai brilha, Thunder vence Pacers em jogo 2 e iguala série nas finais da NBA

O Oklahoma City Thunder respondeu à altura após a derrota apertada no jogo 1 e, com uma atuação dominante de Shai Gilgeous-Alexander, venceu o Indiana Pacers neste domingo, em casa, por 123 a 107. Com o resultado, a série das Finais da NBA fica empatada em 1 a 1, e agora parte para Indianápolis, onde os jogos 3 e 4 serão disputados.

A série agora parte para Indiana, onde o Indiana Pacers tentará recuperar a vantagem no jogo 3 das finais da NBA, nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília). Em busca do título, as duas equipes seguem travando uma final intensa e equilibrada.

O jogo

Primeiro tempo

O primeiro quarto teve equilíbrio e ritmo acelerado. Shai começou distribuindo o jogo e atacando a cesta com agressividade, somando pontos e assistências com naturalidade. Holmgren contribuiu com arremessos certeiros de média e longa distância. Do lado dos Pacers, Mathurin e Nembhard até responderam, mas o aproveitamento ofensivo da equipe foi baixo, o que fez o Thunder fechar o período vencendo por 26 a 20.

No segundo quarto, o time da casa deslanchou. A entrada de Alex Caruso aumentou o volume defensivo e trouxe bolas importantes do perímetro, enquanto Aaron Wiggins foi decisivo vindo do banco. A defesa do Thunder encaixou com eficiência e permitiu contra-ataques letais, muitos deles finalizados por Shai, que seguiu imparável. Os Pacers continuaram sofrendo para pontuar, mesmo com tentativas de Siakam e Nembhard. No intervalo, a vantagem de 59 a 41 para Oklahoma já indicava o controle do jogo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a superioridade do Thunder se manteve. Shai alcançou 27 pontos com facilidade e seguiu ditando o ritmo. Holmgren e Jalen Williams mantiveram a consistência, enquanto Caruso continuou eficaz nas bolas de três. Indiana até melhorou com Nesmith e Myles Turner acertando de longe, mas a noite apagada de Haliburton comprometeu qualquer chance de reação. O terceiro quarto terminou com o Thunder liderando por 93 a 74, praticamente selando o resultado.

No último quarto, o Thunder só administrou a vantagem. Shai brilhou com 34 pontos e saiu ovacionado, junto de Caruso, que chegou a 20. Wiggins e Jalen Williams também marcaram. Haliburton e Mathurin ainda tentaram reagir, mas o jogo já estava definido. Com a última cesta de Jalen Johnson, o Thunder fechou em 123 a 107 e empatou a série.