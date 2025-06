Sem Paulinho, Palmeiras faz jogo-treino na véspera de viagem para o Mundial

O Palmeiras realizou hoje, véspera do embarque aos Estados Unidos, sua última atividade no Brasil em preparação para o Mundial de Clubes da Fifa. A comissão técnica comandou um jogo-treino na Academia de Futebol. O atacante Paulinho não esteve em campo.

Em cronograma individualizado de controle de carga, o camisa 10 permaneceu na parte interna do CT. Apesar de não ter participado da atividade, ele está entre os relacionados do Palmeiras para o torneio.

Como foi o jogo-treino?

O jogo-treino ocorreu entre o próprio grupo e alguns jogadores do sub-20 do Palmeiras. A atividade, dividida em dois tempos de 30 minutos e que contou com arbitragem, terminou com vitória de 3 a 1 do time Branco sobre o Verde.

Allan abriu o placar para o Branco, que viu o Verde deixar tudo igual com Maurício. No final da primeira etapa, Raphael Veiga, de pênalti, recolocou o Branco na frente. No segundo tempo, Flaco López marcou o tento que definiu o placar do jogo-treino.

Antes de ir a campo, o elenco palmeirense saudou a torcida que se reuniu na avenida em frente ao CT. A delegação alviverde embarca para os Estados Unidos amanhça pela manhã.

O Palmeiras integra o Grupo A da competição, ao lado de Porto, de Portugal, Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos.

O Alviverde estreia no Mundial no próximo domingo (15), contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).