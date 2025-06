São Paulo vive imbróglio por renovação de Ruan, que pode passar por cirurgia

O São Paulo enfrenta um imbróglio para renovar o contrato do zagueiro Ruan Tressoldi. Com vínculo por empréstimo válido somente até o fim deste mês, o defensor, que pertence ao Sassuolo, da Itália, ainda não sabe qual será o seu futuro.

A diretoria tricolor tinha o desejo de exercer a opção de compra de Ruan, que gira em torno de R$ 27 milhões, mas no momento não possui caixa para adquirir o atleta em definitivo. Desta forma, o objetivo da alta cúpula são-paulina é tentar prolongar o empréstimo do zagueiro e comprá-lo ao fim desta nova cessão.

A avaliação do São Paulo é de que Ruan mostrou potencial no período em que vestiu a camisa do clube, sobretudo na Libertadores, em que acumulou boas atuações na fase de grupos, ajudando sua equipe a garantir a segunda melhor campanha geral do torneio, atrás somente do Palmeiras.

O grande problema é que outros clubes do Brasil já manifestaram interesse em Ruan, e o Sassuolo pode acabar priorizando a venda já nesta janela de transferências.

Há outro problema. Ruan tem sido desfalque no São Paulo por causa de dores no joelho direito. Nos últimos dias o jogador passou por exames e aguarda o resultado para saber se precisará ser submetido a uma cirurgia.

Se tiver que operar, Ruan automaticamente precisará renovar seu contrato de empréstimo com o São Paulo até que esteja completamente recuperado fisicamente. Aí, sim, ele se reapresentaria ao Sassuolo.

Os próximos dias serão decisivos para o futuro de Ruan Tressoldi, seja no São Paulo ou não. Internamente ainda há otimismo em relação à permanência do zagueiro no clube, mas o caso não depende apenas do Tricolor.