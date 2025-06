São Paulo ganha folga e se reapresenta nesta segunda-feira de olho no Vasco

O elenco do São Paulo ganhou o domingo de folga após concluir a primeira etapa de preparação para o confronto com o Vasco, que acontece na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Após quatro dias de treinamento, o técnico Luis Zubeldía decidiu dar um descanso aos seus jogadores antes de iniciar o segundo período de trabalho, a partir desta segunda-feira, pela manhã, visando o duelo com o rival carioca.

A partida contra o Vasco será a última do São Paulo antes da pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que acontece nos EUA e contará com quatro representantes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

O São Paulo é o atual 13º colocado do Brasileirão, com 12 pontos, e precisa voltar a vencer para não correr o risco de se aproximar da zona de rebaixamento. Em 11 jogos, o Tricolor soma apenas dois triunfos na competição.

O desempenho ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro se dá por vários motivos, mas o principal deles é a ausência dos principais atletas do elenco. Nomes como Oscar, Lucas Moura, Ferreira e Calleri estão lesionados, ou seja, o técnico Luis Zubeldía não tem tido à disposição quase metade do time de linha titular.

O plano do São Paulo, aliás, é utilizar esse um mês de pausa no calendário para recuperar a maioria dos atletas que se recuperam de problemas físicos. Calleri, entretanto, tem um quadro mais complexo. Como passou por cirurgia após uma ruptura ligamentar no joelho, o argentino deverá voltar a campo, com sorte, somente no final do ano.