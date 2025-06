Santos goleia o São José fora de casa e segue invicto na Série A2 do Brasileiro feminino

O Santos goleou o São José neste domingo, no Centro Poliesportivo João do Pulo, em São José dos Campos, pela sexta rodada da Série A 2 do Campeonato Brasileiro feminino. Com gols de Laryh (2), Pardal e Ana Alice, as Sereias da Vila venceram por 4 a 0 e seguiram invictas no torneio.

A equipe praiana alcançou sua quinta vitória na competição nacional, chegou a 16 pontos e se manteve na liderança do Grupo A. O São José, por sua vez, amargou sua quinta derrota e segue na lanterna, ainda sem pontos somados.

Ambos os times viram a chave e passam a focar na segunda fase da Copa do Brasil feminina. O Santos enfrenta o Pérolas Negras (RJ), enquanto o São José joga contra o Ypiranga. Os dois jogos acontecem na quarta-feira.

GOLEADA ALVINEGRA! ???? Com gols de Laryh (2), Pardal e Ana Alice, #SereiasDaVila vencem o São José por 4 a 0 e mantêm a liderança e a invencibilidade no Grupo A da competição. pic.twitter.com/GqPxL0e1IY ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) June 8, 2025

O jogo

As Sereias da Vila abriram o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Após pressão, Marussi recuperou a bola e passou para Laryh, que tocou para o fundo do gol.

Inspirada, Laryh voltou a balançar as redes quatro minutos depois. A atacante tabelou com Suzane Pires, entrou na área pela esquerda, saiu da marcação e finalizou no ângulo. Golaço para ampliar a vantagem das santistas.

Na reta final do jogo, aos 38 minutos da segunda etapa, o Santos fez 3 a 0. Pardal aproveitou cruzamento de Ana Alice, subiu sozinha na segunda trave e testou para as redes.

No minuto seguinte, Ana Alice deu números finais ao confronto. Rafa Andrade cobrou falta na cabeça da zagueira, que venceu a goleira e fez a vitória virar goleada.