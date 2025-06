Rival do Palmeiras no Mundial, Porto perde jogo-treino contra inexpressivo time da Letônia

Adversário do Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes da Fifa, o português Porto foi derrotado por 2 a 0 pelo Riga, da Letônia, em jogo-treino disputado neste domingo. O Porto viaja aos Estados Unidos na terça-feira.

O Riga é o atual campeão letão, mas é inexpressivo no cenário mundial. Caiu na segunda fase eliminatória da Liga Conferência. Seu algoz, o polonês Slask Wroclaw, também não chegou à fase de liga da competição, sendo eliminado na fase seguinte. A Liga Conferência é apenas o terceiro interclubes europeu em importância.

"Vitória impressionante frente ao famoso FC Porto", festejou o Riga nas redes sociais. Os gols do time da Letônia foram marcados por Baba Musah, aos 12 minutos, e Ahmed Ankrah, aos 17 minutos do segundo tempo.

Gabri Veiga, reforço recém-chegado ao Al Ahli, jogou toda a segunda etapa pelo Porto. Além dele e dos 11 jogadores que iniciaram a disputa, o técnico do Porto, Martín Anselmi, utilizou outros nove atletas durante o confronto.

O jogo-treino não foi aberto à torcida, mas familiares dos jogadores puderam acompanhar a atividade. Além de Palmeiras e Porto, Inter Miami, dos Estados Unidos, e Al Ahly, do Egito, integram o Grupo A do Mundial de Clubes. Porto e Palmeiras se enfrentam no domingo.