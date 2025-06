Rival do Palmeiras no Mundial, Porto perde amistoso preparatório contra time da Letônia

Tem notícia boa para o torcedor palmeirense neste domingo. O Porto, rival do Verdão na Copa do Mundo de clubes, perdeu por 2 a 0 neste domingo para o Riga FC, da Letônia, em um amistoso preparatório visando a competição que começa em menos de uma semana.

Para o jogo, o técnico Martín Anselmi escalou uma equipe considerada reserva. O treinador argentino não pôde contar com diversos nomes que estão representando suas seleções nesta data Fifa, como é o caso do goleiro português Diogo Costa, o atacante turco Deniz Gul e o espanhol Samu Aghehowa.

Antes da data Fifa, no dia 31 de março, o Porto jogou um amistoso com o Wydad Casablanca, do Marrocos, desta vez com os titulares. Os portugueses venceram por 1 a 0 os marroquinos, que também estarão na Copa do Mundo de clubes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Porto (@fcporto)

Foco no Mundial

Foi o último compromisso do Porto antes da Copa do Mundo de clubes. A estreia da equipe é justamente contra o Palmeiras, no dia 15 de junho, domingo, às 18h (de Brasília). A partida será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Além do Porto, o Palmeiras enfrentará o Inter Miami-EUA e o Al Ahly-EGI pelo Grupo A da competição.