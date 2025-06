Remo vira sobre o Operário-PR e encosta no G4 da Série B do Brasileiro

Neste domingo, no Mangueirão, o Remo virou sobre Operário-PR por 2 a 1, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Rodrigues cravou o gol dos paranaenses, enquanto Reynaldo e Savio viraram para os donos da casa.

Desta maneira, o Remo, agora com 20 unidades, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer na Segunda Divisão subiu para a quinta posição. A equipe tem a mesma pontuação do Coritiba, mas tem uma vitória a menos em relação ao time que abre o G4. O Operário-PR, por sua vez, com 14 pontos, permaneceu na décima posição.

Pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo visita o Athletico-PR, no sábado (14), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena. Já o Operário-PR, no mesmo dia, mas às 20h30, visita o Athletic Club, na Arena Unimed.

Pra você ver mais uma vez! Rodrigo desviou e mandou direto pro gol ???#SouFantasma ? @cabello_mites ? OFEC pic.twitter.com/HafiX9EQQV ? Operário Ferroviário (@OFECoficial) June 8, 2025

Os gols

O Remo inaugurou o marcador aos 4 minutos do segundo tempo. Daniel Amorim ajeitou para Rodrigo Rodrigues, que, fora da área, limpou a matcação e mandoum um foguete de canhota no canto direito do goleiro Marcelo Rangel.

Aos 21 minutos, o Remo empatou diante de sua torcida. Reynaldo, livre de marcação dentro da área, ficou com a sobra após uma sequência de rebotes do goleiro Elias Curzel e não desperdiçou a chance de balançar as redes.

O Remo virou aos 44 minutos. Em ataque rápido, Pedro Rocha passou para Sávio, que, dentro da área, bateu cruzado para dar números finais ao jogo: 2 a 1.