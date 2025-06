Remo bate Operário-PR de virada e encosta no G-4 da Série B

O Remo segue invicto no Mangueirão na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o time paraense recebeu o Operário-PR em Belém (PA), pela 11ª rodada da competição nacional, e com gol no fim, bateu o time paranaense de virada, por 2 a 1.

Com o resultado, o time da casa foi a 20 pontos, quebrou uma sequência de três jogos sem vitória e saltou para a quinta colocação, com a mesma pontuação do Coritiba, primeiro time no G4 - a zona de acesso. A diferença para o time da capital paranaense é no número de vitórias (6 a 5).

Do outro lado, com 14, o Operário parou em 11º lugar. No retrospecto geral do duelo, o Remo ainda igualou o número de vitórias em relação ao rival, com quatro para cada lado, em oito encontros.

Após um início sem grandes emoções, o duelo esquentou apenas a partir dos 16 minutos, quando Rodrigo Rodrigues cruzou na área, Sávio afastou mal, Marcos Paulo mandou de cabeça e Marcelo Rangel defendeu. O goleiro do Remo salvou mais uma aos 26, quando em vacilo de Luan Martins, Neto Paraíba mandou no canto e o paredão operou um milagre.

O time da casa respondeu pouco depois, quando aos 33, Sávio tocou para Janderson, que chutou de fora da área e levou perigo ao goleiro Elias. Quatro minutos depois, Adaílton mandou de longe e a bola tirou tinta do travessão. Aos 48, o Operário respondeu com Rodrigo Rodrigues, que novamente parou em Marcelo Rangel.

Na volta para o segundo tempo, o cenário foi totalmente diferente. Aos três, Daniel Amorim recebeu na intermediária e ajeitou para Rodrigo Rodrigues, que de muito longe, mandou uma bomba no canto de Elias e abriu o placar para o time paranaense.

O Remo respondeu com Davó, que recebeu lindo passe de Régis e mandou uma bomba, para grande defesa de Elias. E a pressão do time paraense surtiu efeito. Aos 21, em bate e rebate na área, Reynaldo dominou e mandou para o fundo das redes. O juiz anulou por alegação de toque no braço do zagueiro, mas após análise do VAR, o empate foi validado.

Após o gol, o Remo seguiu ao ataque e quase conseguiu a virada com Régis, que aos 33 recebeu bom passe de Pedro Rocha, mas na hora do chute, foi travado por Nilson.

Entretanto, a virada chegou. Aos 44, Pedro Rocha recebeu de Régis e serviu Sávio, do lado esquerdo. Ele tocou por baixo, em diagonal, na saída do goleiro e cravou a vitória do time paraense.

As equipes voltam a campo para a 12ª rodada da Série B no próximo sábado, dia 14. A partir das 18h30, o Remo vai até a Ligga Arena para encarar o Athletico-PR. Pouco mais tarde, às 20h30, é a vez do Operário encarar o Athletic-MG, na Arena Sicredi.

FICHA TÉCNICA:

REMO 2 X 1 OPERÁRIO-PR

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Kadu Santos), Klaus e Reynaldo; Sávio, Luan Martins (Dodô), Pedro Castro (Régis), Giovanni Pavani e Pedro Rocha; Janderson (Davó) e Adaílton (Ivan Alvariño). Técnico: Daniel Paulista.

OPERÁRIO-PR - Elias; Thales Oleques, Joseph (Nilson Júnior), Miranda e Cristiano (Gabriel Feliciano); Juan Zuluaga, Neto Paraíba (Thiaguinho) e BoschilIa (Filipe Claudino); Marcos Paulo (Vinicius Mingotti), Rodrigo Rodrigues e Daniel Amorim. Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Rodrigo Rodrigues, aos 3, Reynaldo, aos 21, e Sávio, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni Pavani (Remo) e Joseph e Boschilia (Operário).

ÁRBITRO - Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).