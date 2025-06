Real Madrid se acerta com River Plate para a contratação de Franco Mastantuono, joia argentina

O Real Madrid acertou com o River Plate os valores para a contratação de Franco Mastantuono, jovem argentino do River Plate. A operação envolve o pagamento da cláusula de rescisão de 45 milhões de euros (cerca de 285,2 milhões de reais), divididos em parcelas, e um contrato válido até junho de 2031.

Embora o valor esteja fechado, o modelo de pagamento segue sendo uma ferramenta de negociação com o clube argentino, que ainda tenta manter Mastantuono por mais alguns meses. A diretoria do River Plate insiste em manter o jovem pelo menos até o fim da temporada, com foco na disputa da Copa Libertadores. A equipe enfrenta o Libertad, do Paraguai, nas oitavas de final em agosto, e sonha com o título continental ? a final será no dia 29 de novembro, em Lima.

Além disso, o clube vê a Copa do Mundo de Clubes, que se inicia em 14 de junho, como uma vitrine importante e quer contar com o jovem. O Real Madrid, por sua vez, não descarta a possibilidade de deixá-lo disputar o torneio com a camisa do River antes de integrá-lo ao elenco de Xabi Alonso.

Apesar do desejo do River, a vontade de Mastantuono pode ser determinante. Segundo o Marca, jornal da Espanha, o jovem está empolgado com a oportunidade de vestir a camisa do Real Madrid e já comunicou sua preferência por se apresentar o quanto antes. O clube espanhol sabe que, em negociações desse tipo, a posição do jogador pode acelerar a transferência.

Real Madrid vence "corrida" contra o PSG

Atual campeão da Europa, o Paris Saint-Germain chegou a liderar a corrida por Mastantuono, com Luis Enrique ligando pessoalmente ao jogador. Porém, o Real Madrid se antecipou com uma proposta mais concreta e, principalmente, com um projeto mais sedutor para o atleta.

Franco Mastantuono já soma 56 partidas pelo time principal do River Plate, com sete gols e seis assistências. Sua estreia ocorreu aos 16 anos, sendo o terceiro jogador mais jovem da história do clube a entrar em campo profissionalmente. Seu talento o levou à seleção argentina principal, onde estreou recentemente em um amistoso contra o Chile, tornando-se o mais jovem a atuar sob o comando de Lionel Scaloni.