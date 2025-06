Raphael Veiga, Gustavo Gómez e Weverton: Veja os nomes que ficaram no Palmeiras após o Mundial de 2021

Pela terceira vez em cinco anos, o Palmeiras estará presente no Mundial de Clubes. Entretanto, sem dúvidas o de 2025 é o mais especial, visto que é a primeira edição da Copa do Mundo de clubes com 32 equipes. A última vez que o Verdão esteve neste palco internacional foi em 2021 e, de lá para cá, muitos nomes saíram e chegaram no elenco de Abel Ferreira.

O treinador português, inclusive, é um nome que permaneceu durante estes anos, onde se consolidou com um dos maiores técnicos da história do Verdão. Além dele, jogadores como Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Raphael Veiga se mantiveram ativos e fundamentais no elenco do Palmeiras. Marcelo Lomba, Murillo, Mayke e Piquerez são alguns outros exemplos de longevidade no elenco alviverde.

Por outro lado, em comparação com os outros mundiais, muitos atletas queridos por Abel deixaram o clube, como é o caso de Rony (Atlético-MG), Zé Rafael (Santos), Danilo (Nottingham Forest) e Deyverson (Atlético-MG e Fortaleza). A principal saída foi Dudu, ídolo do clube que teve sua saída decretada no início de 2025 para o Cruzeiro. Atualmente ele está no Atlético-MG.

Desempenho em Mundiais

Após a derrota na Copa Intercontinental de 1999 para o Manchester United, o Palmeiras voltou a disputar o Mundial de 2020, realizado em 2021. Porém, naquela oportunidade, o Verdão deu vexame, ao terminar na quarta posição da competição - a pior posição de um sul-americano até então.

A equipe comandada por Abel foi derrotada pelo Tigres-MÉX na semifinal e perdeu a disputa de terceiro lugar nos pênaltis para o Al Ahly-EGI, que será adversário do clube na edição da Copa do Mundo de clubes de 2025.

Quase um ano depois, o Palmeiras voltou ao mesmo palco. Primeiro, se vingou do Al Ahly ao eliminar os egípcios na semifinal. Na decisão, fez uma partida de igual para igual com o Chelsea, mas levou um gol de pênalti de Kai Havertz no fim da prorrogação e ficou com a segunda posição.