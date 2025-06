CR7 marca, sai machucado, e Portugal é campeão contra Espanha nos pênaltis

Em duelo decidido nos pênaltis, Portugal venceu a Espanha neste domingo, em Munique (Alemanha), e foi campeã da Liga das Nações. No tempo normal e na prorrogação, o placar ficou 2 a 2. Zubimendí e Oyarzabal marcaram para os espanhóis; Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo fizeram os dois gols portugueses. Nas penalidades, Portugal saiu vitorioso por 5 a 3.

Com o resultado, a seleção portuguesa se torna a primeira equipe bicampeã do torneio, criado em 2019 pela Uefa.

O duelo marcou o encontro de duas gerações de craques, Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal. No primeiro tempo, as duas estrelas passaram a final em branco. Na segunda etapa, o veterano CR7 apareceu e marcou o gol do 2 a 2. Pouco depois, saiu com uma lesão na coxa. O craque chegou a 938 gols na carreira. Já Yamal, a jovem promessa espanhola, fez um jogo sem brilho e apagado; no intervalo da prorrogação, foi substituído e saiu insatisfeito.

O terceiro lugar da Liga das Nações ficou com a França, que venceu a Alemanha em 2 a 0 com gols de Mbappé e Olise.

Pênaltis

Gonçalo Ramos: converteu.

Merino: converteu.

Vitinha: converteu.

Baena: converteu.

Bruno Fernandes: converteu.

Isco: converteu.

Nuno Mendes: converteu.

Morata: perdeu.

Neves: converteu.

Como foi o jogo

As seleções de Portugal e Espanha fizeram um primeiro tempo de alto nível, com muita intensidade. Portugal começou marcando alto e concedendo poucos espaços, aproveitando dois erros da saída de bola espanhola ainda nos primeiros dez minutos. A Espanha reagiu investindo em passes longos, especialmente buscando Nico Williams pela esquerda. Depois de abrir o placar aos 20 minutos, os espanhóis aumentaram a pressão, mas Portugal conseguiu o empate cinco minutos depois com Nuno Mendes. No fim da etapa, Oyarzabal colocou a Espanha novamente em vantagem. Com três gols nos 45 minutos iniciais, o jogo foi bastante movimento e com grande qualidade.

A Espanha parecia apenas querer administrar o resultado na segunda etapa, dominando a posse de bola e gerando menos perigo. Do outro lado, a seleção portuguesa se mostrava menos agressiva do que no primeiro tempo, como se a desvantagem no placar estivesse impactando a postura de Portugal negativamente. No entanto, aos 15 minutos, ele apareceu: Cristiano Ronaldo recebeu de Nuno Mendes e deixou tudo igual. Depois disso, o jogo passou a ser muito mais pegado e com boas chances dos dois lados. O placar igualado levou a decisão para a prorrogação, que não teve muita emoção.

Lances de destaque

Duelo de craques. Aos três minutos de jogo, Cristiano Ronaldo desarmou Yamal no meio de campo, atacou pela esquerda e conseguiu escanteio. Na cobrança curta, João Neves recebeu de Bernardo Silva, mas finalizou para fora.

Perigo espanhol. Yamal saiu driblando pela direita, foi desarmado, mas recuperou a bola perto de área. O atacante partiu e sofreu uma falta perigosa. Na cobrança, a bola foi por cima do gol.

Bela chance! Pela esquerda, Nico Williams recebeu de Raussen, cruzou para Pedri no meio da área. O atacante finalizou para fora na esquerda do goleiro português.

Quase um golaço! Nico Williams recebeu um passe longo pela esquerda, avançou e, na entrada da área, chutou no ângulo do Diogo Costa, mas a bola saiu.

1 a 0. Zubimendi avançou pela direita, deu passe para Yamal, que devolveu a bola. Zubimendí finalizou, mas a zaga portuguesa afastou. A bola sobrou na pequena área, e Zubimendí, livre de marcadores e com gol vazio, mandou para o fundo da rede.

Empate português! Nuno Mendes recebeu pela esquerda livre de marcadores, finalizou e deixou tudo igual no placar. O VAR checou um possível impedimento de Cristiano Ronaldo, que não participou do lance. O gol foi confirmado.

Espanha na frente! Nos minutos finais da primeira etapa, Pedri arrancou pelo meio, viu Oyarzabal livre na direita e deu passe. O atacante tirou do goleiro e colocou a Espanha novamente à frente do placar.

Gol anulado. Bruno Fernandes saiu à frente dos zagueiros espanhóis depois de bela tabela com Pedro Neto pela esquerda. Ele finalizou no canto direito de Unai Simón, mas a assistente marcou impedimento de Pedro Neto na origem da jogada.

CR7 fez o dele! Nuno Mendes avançou na área pela esquerda, cruzou, e a defesa espanhola desviou. A bola sobrou para Cristiano Ronaldo, que deixou tudo igual no placar com um toque na bola.

Queda na área. No começo da prorrogação, Rafael Leão arrancou pela esquerda e entrou na área driblando os marcadores. O jogador português caiu e os companheiros pediram pênalti. Em seguida, Nuno Mendes e Baena ensaiaram uma confusão que acabou envolvendo os dois times, mas não durou muito. Mendes e Baena receberam cartão amarelo.

Arriscou! No início da segunda etapa da prorrogação, Pedro Porro recebeu pela direita e, ainda próximo ao meio campo, arriscou um chute perigoso de fora da área. A bola acabou passando por cima do gol.

Ficha técnica

Portugal 2 (5) X 2 (3) Espanha

Data e horário: 8 de junho de 2025, às 16h (de Brasília).

Competição: UEFA Nations League - Final

Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Árbitro: Sandro Scharer.

Assistentes: Jonas Erni e Sussan Kung.

VAR: Fedayi San.

Cartões amarelos: Gonçalo Inácio, Pedro Neto, Nuno Mendes (POR); Fabián Ruiz, Le Normand, Alex Baena, Pedro Porro (ESP).

Gols: Zubimendi (20'/1ºT), Nuno Mendes (26'/1ºT), Oyarzabal (44'/1ºT), Cristiano Ronaldo (15'/2ºT).

Portugal: Diogo Costa, João Neves (Semedo), Rúben Dias, Gonçalo Inácio (Renato Veiga), Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Rafael Leão), Pedro Neto(Diogo Jota), Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos), Francisco Conceição (Ruben Neves). Técnico: Roberto Martínez.

Espanha: Unái Simón, Mingueza (Pedro Porro), Le Normanda, Huijsen, Cucurella, Pedri (Isco), Zubimendi, Fábian Ruiz (Merino), Lamine Yamal (Yeremi Pino), Oyarzabal (Morata), Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.