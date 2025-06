Portugal pode ser campeão do mundo sem CR7? Colunistas debatem

Campeã da Liga das Nações, a seleção portuguesa se credencia como uma forte candidata ao título da Copa do Mundo, em 2026. No Fim de Papo, José Trajano e Casagrande debateram o quanto a seleção lusa depende de Cristiano Ronaldo.

Hoje (8), na final contra a Espanha, Cristiano Ronaldo marcou o segundo gol de Portugal, empatando o jogo em 2 a 2 e forçando os pênaltis - vitória lusitana por 5 a 3.

Trajano: Portugal tem coisas que o Brasil não tem

Portugal tem o Cristiano Ronaldo aos 40 anos, capitão, com essa determinação, tudo o que falamos aqui, mas tem uma bela seleção. Portugal pode ser campeão do mundo porque tem coisas que o futebol brasileiro não tem hoje em dia.

Meio-campo, por exemplo. Olha o meio-campo da seleção portuguesa: Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Com o Cristiano Ronaldo pode ser campeão, mas sem ele, tem uma grande seleção.

José Trajano

Casão: Brasil abriu mão da própria identidade nos anos 1980

Espanha, França, Portugal, Argentina, neste momento, faltando um ano para a Copa do Mundo, são as seleções mais prontas. [...] Mas não adianta estar pronto hoje. A Copa é daqui a um ano. E é lá naquele mês que a seleção tem que estar pronta. Só que as seleções europeias começaram as eliminatórias agora. Não tem folga.

Walter Casagrande Jr.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra