Perto do Grêmio, Alex Santana se despede do Corinthians nas redes sociais

Próximo de acertar com o Grêmio por empréstimo, Alex Santana se despediu do Corinthians neste domingo. O volante publicou uma mensagem em suas redes sociais, além de algumas fotos com a camisa do Timão.

Alex Santana agradeceu o apoio e "até mesmo os xingamentos" da Fiel Torcida durante sua passagem pelo Corinthians. O jogador também valorizou a jornada "de muita alegria" pelo Timão.

"Fala Fiel, Estou aqui para agradecer todo apoio, incentivo, motivação e até mesmo os "xingamentos", kkkk. Vocês são diferenciados, vocês é que fazem tudo acontecer. Meu mais sincero obrigado a todos vocês", escreveu no Instagram.

"Meu muito obrigado a diretoria, comissão técnica, todos os colaboradores do clube e aos meus colegas de trabalho que fizeram a jornada ser de muita alegria. Sigo na torcida!!! Forte abraço", completou o volante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alex Santana (@alexsantana95)

Os moldes da negociação

O Corinthians acertou o empréstimo do volante ao Grêmio até o final desta temporada. O acordo foi selado com uma cobrança de 100 mil dólares, cerca de R$ 560 mil, que o Tricolor Gaúcho terá de pagar ao Timão para o Alvinegro ceder o atleta por sete meses.

Os gaúchos também concordaram em assumir o salário de Alex Santana de maneira integral, uma exigência da diretoria corintiana.

Caso o Grêmio queira ficar com Alex Santana a partir de janeiro de 2026, o Corinthians fixou o valor da venda em 2 milhões de dólares, aproximadamente R$ 11,1 milhões.

Alex Santana chegou ao Corinthians em julho de 2024 e tem contrato com o clube até dezembro de 2027. Pelo Timão, o jogador participou de 37 partidas e marcou dois gols, mas não conseguiu se firmar como titular.