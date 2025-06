Com Paulinho, Palmeiras viaja com 29 jogadores para o Mundial; veja lista

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras divulgou hoje a lista de relacionados para disputar o Super Mundial, e o técnico Abel Ferreira terá 29 jogadores à disposição no torneio, que começa no sábado (14). O time viaja amanhã para os Estados Unidos.

Só dois jogadores ficarão no Brasil: o meio-campista Figueiredo, em tratamento de uma cirurgia no joelho, e o atacante Bruno Rodrigues, em fase final de transição após duas cirurgias no joelho.

Paulinho tem cronograma especial e controle de carga, mas não desfalca o Palmeiras no Super Mundial. O atacante ainda se recupera de uma cirurgia após fratura na perna.

O Palmeiras estreia no Mundial no domingo (15), às 19h (de Brasília), contra o Porto, pela primeira rodada do Grupo A. Al Ahly e Inter Miami completam a chave.

Veja a lista

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque