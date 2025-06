Palmeiras confirma os relacionados para o Mundial de Clubes; veja lista

O Palmeiras divulgou neste domingo a lista dos atletas relacionados para o Mundial de Clubes da Fifa. A estreia do Verdão na competição está marcada para o próximo domingo (15) e terá o Porto, de Portugal, como adversário.

A delegação alviverde embarca para os Estados Unidos, país-sede da competição, na manhã desta segunda-feira. O primeiro treino da equipe em solo norte-americano será realizado na terça-feira, às 17h (de Brasília), no estádio da Universidade da Carolina do Norte, localizado em Greensboro.

Devido às Eliminatórias Sul-Americanas, Gustavo Gómez, Richard Ríos, Estêvão, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres se encontrarão com o restante do grupo na quarta-feira. Mesmo caso de Benedetti e Luighi, que estão no Egito com a Seleção Brasileira sub-20.

Ajustes finais antes da viagem para os Estados Unidos! ? Leia em nosso site oficial como foi o último treino em solo brasileiro! ? https://t.co/Zt7DcLgmIs pic.twitter.com/2CLyG4rLut ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 8, 2025

O técnico Abel Ferreira relacionou o que tem de melhor à sua disposição. Os únicos desfalques são o atacante Bruno Rodrigues, em fase final de transição após duas cirurgias no joelho, e o meio-campista Figueiredo, que também trata uma operação no joelho. Ambos ficarão no Brasil.

O Palmeiras integra o Grupo A da competição. Além do Porto, o Verdão também enfrentará o Al Ahly, do Egito, e o Inter Miami, dos Estados Unidos.

A bola rola para o duelo contra o time português a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Veja os relacionados do Palmeiras para o Mundial

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus



Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti



Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan



Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson



Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque