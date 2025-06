Mundial de clubes: veja o raio-x do grupo do Fluminense

O Mundial de Clubes está prestes a começar. A partida de abertura do novo torneio organizado pela Fifa acontece no dia 14 de junho, sábado, às 21 horas (de Brasília), quando Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami.

Como uma forma de aquecimento para a grande competição, a Gazeta Esportiva está fazendo um raio-x de cada grupo da Copa do Mundo de clubes. Assim, o amante do futebol pode saber o que está por trás de cada jogo. Veja tudo o que você precisa saber sobre o grupo F da competição.

Fluminense

O Fluminense garantiu vaga no Mundial de Clubes depois do título da Copa Libertadores em 2023 e vai em busca do seu primeiro título na competição.

No último compromisso antes de viajar para os Estados Unidos, o Tricolor Carioca venceu o Internacional, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, no Beira-Rio. O Fluminense ocupa a 5ª posição, com 20 pontos, quatro atrás do líder. Até agora, foram seis vitórias, dois empates e três derrotas.

Além disso, a equipe do técnico Renato Gaúcho garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, depois de eliminar a Aparecidense, pelo placar agregado de 5 a 1. Na Copa Sul-Americana, o Fluminense terminou na liderança do grupo F, com 13 pontos somados.

O argentino Germán Cano é o artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols em 23 jogos. No entanto, o centroavante não entra em campo desde o dia 29 de abril, por conta de lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O jogador não passou por cirurgia e espera reforçar o Fluminense no Mundial.

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes no dia 17 de junho, terça-feira, às 13 horas (de Brasília), quando encara o Borussia Dortmund-ALE, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Borussia Dortmund

Campeão em 1997, o Borussia Dortmund garantiu vaga no Mundial de Clubes por meio do ranking da Uefa e mira o bicampeonato.

Com sete vitórias nas últimas oito rodadas, o Borussia Dortmund subiu da 11ª para a 4ª posição no Campeonato Alemão, com 57 pontos, e garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Foram 17 vitórias, seis empates e 11 derrotas.

Na Copa da Alemanha, a equipe foi eliminada na segunda fase, depois de perder para o Wolfsburg por 1 a 0, na prorrogação. Na Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund avançou até as quartas de final da competição quando encarou o Barcelona.

Depois de ser goleado no jogo de ida por 4 a 0, o clube alemão venceu a partida de volta por 3 a 1, mas acabou eliminado.

O grande destaque do Borussia Dortmund na temporada foi o centroavante Serhou Guirassy, que anotou 34 gols e deu assistências, em 45 jogos. O guineano foi o artilheiro da Liga dos Campeões, com 13 bolas na rede em 14 partidas, e o vice-artilheiro do Campeonato Alemão, com 21 tentos.

Mamelodi Sundowns

Único representante da África do Sul no Mundial de Clubes, o Mamelodi Sundowns, apelidados de The Brazilians (Os Brasileiros) por conta do uniforme amarelo, garantiu vaga na competição através do ranking da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Antes de viajar aos Estados Unidos, a equipe sul-africana perdeu para o Pyramids, do Egito, por 2 a 1, pelo jogo de volta da final da Liga dos Campeões da CAF, no Estádio 30 de Junho, no Cairo. Com o placar agregado de 3 a 2, o Mamelodi Sundowns ficou com o vice-campeonato.

No Campeonato Sul-Africano, a equipe terminou na 1ª colocação, com 73 pontos, e conquistou seu 18º título na história, o oitavo consecutivo. Ao longo da campanha, foram 24 vitórias, um empate e três derrotas em 28 rodadas.

O Mamelodi Sundowns ainda foi vice-campeão da Copa da Liga Sul-Africana, depois de perder para o Magesi, de virada, por 2 a 1, na decisão. Na Copa da África do Sul, a equipe caiu na semifinal, diante do Kaizer Chiefs, por 2 a 1.

O brasileiro Lucas Ribeiro foi o destaque do Mamelodi Sundowns na temporada. O meia marcou 20 gols e deu 13 assistências em 48 partidas.

A equipe sul-africana estreia no Mundial de Clubes diante do Ulsan HD-KOR, também no dia 17 de junho, terça-feira, às 19 horas, no Inter&Co Stadium, na Flórida.

Ulsan HD

Por fim, o Ulsan HD, da Coreia do Sul, completa o grupo F. A equipe conquistou presença no Mundial de Clubes por meio do ranking da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

A equipe ocupa a 3ª posição no Campeonato Sul-Coreano, com 29 pontos conquistados, seis atrás do líder. Foram oito vitórias, cinco empates e seis derrotas até agora. No último compromisso antes do Mundial de Clubes, o Ulsan HD perdeu para o Jeonbuk Hyundai, no último domingo, por 3 a 1, pela 17ª rodada da competição.

Na Copa da Coreia do Sul, o clube garantiu vaga nas quartas de final, após vencer o Incheon Utd por 3 a 0.

O Ulsan HD também disputou a última edição da Liga dos Campeões da Ásia, mas acabou eliminado ainda na fase de liga. A equipe sul-coreana terminou na 10ª posição do Leste, com apenas três pontos somados. Foram seis derrotas e uma vitória.

Contratado no último mês de março, vindo do Juventude, o brasileiro Erick Farias, ex-Vasco, é o artilheiro da equipe no Campeonato Sul-Coreano, com oito gols. Na temporada, são nove bolas na rede e uma assistência em 15 jogos.