Merab Dvalishvili impõe ritmo, finaliza O'Malley e reafirma domínio nos galos

Merab Dvalishvili segue como campeão peso-galo (61 kg) do UFC. Em revanche muito aguardada, realizada neste sábado (7), no UFC 316, em Newark (EUA), o georgiano voltou a impor seu estilo sufocante e finalizou Sean O'Malley no terceiro round, mantendo o cinturão da divisão até 61 kg com mais uma atuação dominante.

Com o triunfo, Dvalishvili amplia sua impressionante sequência de vitórias e reforça sua posição como um dos atletas mais sólidos da categoria. Já O'Malley, que tentava reconquistar o título, amarga mais um revés e terá que reavaliar os próximos passos em sua trajetória rumo ao topo.

A luta

O combate começou com O'Malley tomando a iniciativa, soltando golpes e tentando surpreender com um chute rodado. Enquanto isso, o georgiano seguiu seu plano de jogo, encurtando a distância e pressionando o rival contra as grades. Na primeira tentativa de queda, o americano conseguiu se levantar rapidamente, mas, na segunda investida, acabou sendo colocado de costas no solo e sofreu com o ground and pound.

O segundo round trouxe mais equilíbrio. Merab conectou bons golpes em pé, mostrando que não dependia apenas do wrestling. O ex-campeão, por sua vez, demonstrou evolução nas defesas de queda e frustrou algumas investidas do georgiano, além de acertar sequências limpas em pé, mantendo a luta competitiva.

No início do terceiro assalto, porém, Dvalishvili voltou a tomar o controle. Após uma queda bem executada, dominou no solo e minou a confiança do adversário com forte controle posicional. Paciente, avançou até encaixar uma finalização no pescoço e obrigar O'Malley a bater, encerrando o confronto de forma categórica e confirmando, mais uma vez, a legitimidade de seu reinado.

Resultados UFC 316

Merab Dvalishvili finalizou Sean O'Malley no terceiro round;

Kayla Harrison finalizou Julianna Peña no segundo round;

Joe Pyfer venceu Kelvin Gastelum por decisão unânime;

Mario Bautista venceu Patchy Mix por decisão unânime;

Kevin Holland finalizou Vicente Luque no segundo round;

Joshua Van nocauteou Bruno Bulldog no terceiro round;

Azamat Murzacanov nocauteou Brendson Ribeiro no primeiro round;

Waldo Cortes Acosta venceu Serghei Spivac por decisão unânime;

Andreas Gustafsson venceu Khaos Williams por decisão unânime;

Wang Cong venceu Ariane Lipski por decisão unânime;

Joosang Yoo nocauteou Jeka Saragih no primeiro round;

Quillan Salkilld venceu Yanal Ashmoz por decisão unânime;

Marquel Mederos venceu Mark Choinski por decisão unânime.

