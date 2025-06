Memphis titular, Hugo no banco e mais: os primeiros jogos dos convocados do Corinthians na data Fifa

No sábado, os convocados do Corinthians encerraram seus primeiros compromissos desta data Fifa. Sete atletas do Timão representam suas seleções. São eles: Hugo Souza (Brasil), Memphis Depay (Holanda), Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Carrillo (Peru) e Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20).

A data Fifa, entretanto, não foi igual para todos eles. Memphis, José Martínez e Bidon foram titulares, enquanto Hugo Souza e Félix Torres não saíram do banco. Romero entrou no segundo tempo com o Paraguai, e André Carrillo sequer foi relacionado para o jogo do Peru.

Memphis Depay completou 69 minutos em campo na vitória da Holanda por 2 a 0 contra a Finlândia, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O atacante marcou um gols no triunfo: aproveitou um vacilo da zaga adversária e bateu de primeira para o fundo do gol.

O camisa 10 da Holanda foi um dos destaques da equipe. De acordo com dados do Sofascore, o jogador teve 39 ações com a bola no período em que esteve em campo. Memphis somou 92% de acerto no passe e deu quatro passes decisivos, além de ter tido cinco finalizações e acertado o drible que tentou. Acabou perdendo uma grande chance.

Enquanto isso, José Martínez foi outro do Timão que saiu jogando por sua seleção. O volante disputou 87 minutos e fez uma boa partida na vitória da Venezuela por 2 a 0 sobre a Bolívia, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Segundo a plataforma de estatísticas, ganhou 12 de 16 duelos pelo chão, teve quatro desarmes e duas interceptações.

Por fim, mais um que foi titular foi Breno Bidon, pela Seleção Brasileira sub-20. A equipe comandada por Ramon Menezes empatou sem gols com a Islândia. Outro do Timão que ganhou oportunidade em tal amistoso foi o goleiro Felipe Longo, que já treinou com o profissional por diversas ocasiões.

Enquanto isso, Romero foi acionado já próximo aos acréscimos no triunfo de 2 a 0 do Paraguai sobre o Uruguai, também pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante do Corinthians entrou aos 89 minutos do segundo tempo e teve somente duas ações com a bola, sendo uma delas um chute bloqueado.

Já outros dois jogadores do Timão não saíram do banco de reservas. O goleiro Hugo Souza e o zagueiro Félix Torres não saíram do banco de reservas no empate sem gols da Seleção Brasileira com o Equador. Alisson foi o titular escolhido por Ancelotti, enquanto a zaga equatoriana foi composta pela dupla Pacho e Hincapié. Testado como lateral direito por Dorival, Félix também não exerceu a função na partida.

Por fim, André Carrillo não foi sequer relacionado pelo Peru para o empate em 0 a 0 contra a Colômbia. O meio-campista sofre de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, mas foi mantido pela Federação Peruana de Futebol (FPF) na convocação. Apesar da decisão da FPF, ele não chegou a ir para o banco no jogo.

Próximos compromissos dos convocados do Corinthians

Os convocados do Corinthians ainda tem mais um compromisso na data Fifa antes de retornarem ao Timão. Todos os jogos acontecem nesta terça-feira (10), apenas em horários distintos. A primeira seleção a entrar em campo é o Brasil sub-20 de Breno Bidon, enquanto as últimas são Peru e Equador.

Confira, abaixo, os últimos compromissos dos jogadores do Corinthians nesta data Fifa (horários de Brasília):