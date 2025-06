Mbappé marca, França vence a Alemanha e fica com o terceiro lugar na Liga das Nações

Com gols de Kylian Mbappé e Michael Olise, a França venceu a Alemanha por 2 a 0 neste domingo, em Stuttgart, pela disputa de terceiro lugar da Liga das Nações. O tento do craque do Real Madrid saiu nos acréscimos da primeira etapa, enquanto Olise fez na reta final do segundo tempo.

Assim, a seleção francesa ficou com o terceiro lugar desta edição da Liga das Nações. Por sua vez, a Alemanha, que sediou a reta final da competição, terminou na decepcionante quarta posição.

Agora, a França volta a campo em setembro, para as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Os franceses enfrentarão Ucrânia e Islândia, nos dias 5 e 9, respectivamente.

A Alemanha jogará nos dias 4 e 7 de setembro contra Eslováquia e Irlanda do Norte, também pelas Eliminatórias.

O Jogo

Primeiro Tempo

A primeira grande chance do jogo veio logo no primeiro minuto. Fullkrug achou grande passe para Woltemade, que chutou firme e parou no goleio Maignan, desperdiçando grande chance para os alemães.

A pressão da Alemanha continuou e logo a segunda chance clara saiu. Aos seis, Adeyemi fez boa jogada individual, invadiu a área, mas novamente Maignan defendeu o chute.

Apenas aos 21 minutos a França respondeu. Cherki recebeu dentro da área e finalizou firme no gol, obrigando Ter Stegen a fazer grande intervenção.

Aos 30 minutos, Adeyemi recebeu em profundidade e driblou o goleiro Maignan. O francês derrubou o atacante alemão e o juiz marcou pênalti. Porém, após revisão do VAR, o árbitro anulou a marcação e amarelou o jogador do Alemanha por simulação.

Pouco tempo depois, a pressão da Alemanha resultou em uma bola na trave de Florian Wirtz.

Mas, como diz o ditado, quem não faz, leva. Aos 45 minutos, o craque Mbappé conseguiu dominar uma bola dentro da área. O atacante limpou a marcação e finalizou forte, no canto esquerdo de Ter Stegen para abrir o placar. Foi o 50º gol de Mbappé pela seleção francesa.

Segundo Tempo

A segunda etapa começou melhor para os franceses. Logo nos primeiros cinco minutos, Kylian Mbappé teve duas boas oportunidades, mas não conseguiu atingir o gol.

Aos sete, Rabiot dividiu com Fullkrug e perdeu a bola, que sobrou para Undav livre. O atacante alemão marcou, mas o juiz enxergou falta no meio-campo francês no início da jogada e anulou o tento dos donos da casa.

A França não se intimidou e continuou em cima. Pouco tempo depois, o atacante Marcus Thuram finalizou na trave.

Os franceses criaram muitas oportunidades, obrigando Ter Stegen a fazer mais duas defesas importantes no jogo após chutes de Mbappé e Desiré Doué.

Após tanto insistir, o segundo gol francês finalmente veio. Aos 39, Mbappé disparou e tocou para Olise apenas empurrar para as redes.