Liga das Nações pesa em prêmio de melhor do mundo? Comentaristas debatem

Apesar do título da Liga das Nações e de ter quatro jogadores no PSG, campeão da Liga dos Campeões, Portugal não deve ter o melhor jogador do mundo da temporada, avaliaram Walter Casagrande Jr. e Renan Teixeira, no Fim de Papo.

Os comentaristas citaram Lamine Yamal, Raphinha, Dembélé e Salah como os grandes jogadores da temporada europeia e principais candidatos aos principais prêmios individuais

Casão: Yamal não deixa briga por derrotas em finais

[O prêmio de melhor jogador do mundo] vai ficar entre Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha. Acho que são os três jogadores de mais destaque na Europa na temporada. O Raphinha foi o melhor por muito tempo.

Depois, ele deu uma queda e cresceu o Dembélé, que subiu e começou a barbarizar, foi o responsável pela força do PSG na reta final. E o Lamine Yamal é admirado, independentemente do que faz. Tem 17 anos, é o melhor talento do futebol mundial disparado. Não é por uma partida em que ele foi anulado [que vai sair da disputa].

Walter Casagrande Jr.

Renan: Salah foi o melhor da primeira metade da temporada

[Os prêmios olham] para a regularidade na temporada toda. Até a metade da temporada, o melhor jogador do mundo foi o Salah, com o Liverpool, mas na segunda metade da temporada, o Liverpool foi eliminado pelo PSG na Champions - e isso tem uma relevância, quem chega nas fases mais agudas.

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra