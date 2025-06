Liberado de treinos, Giovane se despede do Corinthians: "Levarei comigo cada momento"

O atacante Giovane se despediu do Corinthians através de uma publicação nas redes sociais. O jogador, que está em fim de contrato, foi liberado dos treinos para resolver seu futuro, uma vez que não renovará com o Timão.

A postagem de Giovane trouxe um breve texto e algumas imagens suas com a camisa do Corinthians. O atacante deixou claro que realizou um sonho ao atuar pelo Alvinegro e agradeceu o apoio não só dos companheiros, mas também da Fiel Torcida.

"Bom, me despeço desse grande clube que tive o privilégio e consegui realizar um sonho em poder vestir essa camisa tão pesada como a do Corinthians, cheguei aos 17 anos com diversos sonhos e ambições para ser alcançados, que através deste clube, cheguei a lugares onde nunca imaginei! Saibam que busquei sempre dar meu melhor e honrar esse manto!", iniciou o jogador.

"Obrigado a todos, quero agradecer aos meus colegas de trabalho, funcionários, diretoria e todas as comissões técnicas e principalmente a Fiel torcida! Levarei comigo cada momento que tive através desta instituição que é uma grandeza! Muito obrigado Corinthians e um até logo!", completou.

Giovane já não treina mais junto à equipe alvinegra no CT Dr. Joaquim Grava. O contrato do jogador se encerra no próximo dia 31 de julho, mas a diretoria aproveitou a pausa no calendário para resolver a situação e liberar o jogador de maneira antecipada.

O atacante e seu staff chegaram a receber uma proposta de renovação do Corinthians, mas as partes não alcançaram um acordo. Em função disso, o atleta passou a ganhar menos oportunidades e perdeu espaço, especialmente com a comissão técnica de Ramón Díaz, demitida em abril deste ano.

Liberado dos treinos recentemente, o jogador de 21 anos deve definir seu futuro em breve. Ele está livre desde janeiro para assinar pré-contrato com qualquer clube.

Giovane foi revelado nas categorias de base do Corinthians e fez sua estreia no profissional em 2022. O garoto nunca chegou a se firmar no time de cima, mas teve seu nome valorizado com as convocações para a Seleção Brasileira sub-20. Ao todo, são 47 jogos no profissional alvinegro, com três gols, uma assistência, e o título do Paulistão 2025.