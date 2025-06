Lenda do MMA, Mark Kerr é eternizado no Hall da Fama do UFC

O ex-lutador Mark Kerr será oficialmente introduzido ao Hall da Fama do UFC, na categoria Pioneer Wing (ala dos pioneiros), durante a 'Semana Internacional da Luta' do UFC 317, em Las Vegas (EUA). O anúncio foi feito no último sábado (7), durante a transmissão do UFC 316. A homenagem reconhece sua contribuição nos primeiros anos do MMA profissional, antes da padronização das regras do esporte.

Aos 56 anos, Kerr foi campeão dos torneios de pesos-pesados do UFC 14 e UFC 15, tornando-se um dos poucos atletas a conquistar mais de um título de torneio na história da organização. Ele se junta agora a nomes consagrados como Royce Gracie, Dan Severn, Mark Coleman e Don Frye - todos já incluídos no Hall da Fama.

"Mark Kerr foi um wrestler de alto nível que também lutou no PRIDE e foi um dos primeiros pioneiros do esporte", disse o CEO do UFC, Dana White, em comunicado oficial.

Com um histórico de destaque no wrestling, o homenageado brilhou desde os tempos de escola, quando se sagrou campeão estadual em Ohio. Posteriormente, tornou-se campeão nacional universitário pela Universidade de Syracuse. Fora do octógono, também somou conquistas expressivas no wrestling internacional e no circuito de grappling, com destaque para as medalhas de ouro no ADCC entre 1999 e 2001. Em 2022, foi incluído na classe inaugural do Hall da Fama da entidade.

História de cinema

Mais do que um ícone esportivo, Kerr teve sua trajetória registrada no documentário 'The Smashing Machine', que revelou bastidores do MMA nos anos 2000 e abordou os altos e baixos de sua carreira. A produção servirá de base para uma cinebiografia com estreia marcada para outubro deste ano, estrelada por Dwayne 'The Rock' Johnson. O ator, que interpreta o ex-campeão nas telonas, estará presente na cerimônia de indução para prestar homenagem ao atleta que inspirou o projeto.

