Kayla Harrison finaliza Julianna Peña e conquista cinturão peso-galo no UFC 316

Kayla Harrison é a nova campeã peso-galo (61 kg) do UFC. Em uma das lutas mais aguardadas do UFC 316, realizado neste sábado (7), em Newark (EUA), a norte-americana justificou toda a expectativa que a cercava e finalizou Julianna Peña com uma kimura no segundo round, conquistando o cinturão da categoria em grande estilo.

Com a vitória, Harrison se firma imediatamente como uma força dominante na divisão até 61 kg. Já Peña, ex-campeã e responsável por uma das maiores zebras da história ao derrotar Amanda Nunes, amarga sua segunda derrota nas últimas quatro apresentações e vê sua posição entre as principais da categoria ameaçada.

Agora campeã, Kayla se encaminha para um confronto que vai além do aspecto esportivo: uma superluta contra Amanda Nunes. As duas foram companheiras de treino na American Top Team, mas nunca desenvolveram uma relação próxima. Nos bastidores, especulou-se que a saída da brasileira da equipe teve como estopim justamente a chegada da judoca. Com Harrison no topo e Nunes fora da aposentadoria, o aguardado reencontro entre ex-colegas de time está mais próximo de se tornar realidade no octógono.

A luta

O duelo começou de forma cautelosa, com ambas as atletas estudando as ações. Após alguns minutos, a desafiante passou a adotar a estratégia esperada: levou a disputa para o solo. No entanto, o controle posicional não se traduziu em grande volume ou contundência. Peña, por sua vez, cometeu uma infração nos segundos finais ao aplicar pedaladas ilegais, o que resultou na perda de um ponto e encerrou o round com pouca efetividade de ambos os lados.

O segundo assalto trouxe mais intensidade. Logo no início, Harrison voltou a pressionar e colocou a rival contra as grades, até conseguir aplicar nova queda. Desta vez, a bicampeã olímpica foi mais incisiva: impôs o ground and pound, controlou bem as transições e aproveitou uma abertura para encaixar a kimura, forçando a desistência da oponente e confirmando a conquista do cinturão de forma imponente.

Resultados UFC 316

Kayla Harrison finalizou Julianna Peña no segundo round;

Joe Pyfer venceu Kelvin Gastelum por decisão unânime;

Mario Bautista venceu Patchy Mix por decisão unânime;

Kevin Holland finalizou Vicente Luque no segundo round;

Joshua Van nocauteou Bruno Bulldog no terceiro round;

Azamat Murzacanov nocauteou Brendson Ribeiro no primeiro round;

Waldo Cortes Acosta venceu Serghei Spivac por decisão unânime;

Andreas Gustafsson venceu Khaos Williams por decisão unânime;

Wang Cong venceu Ariane Lipski por decisão unânime;

Joosang Yoo nocauteou Jeka Saragih no primeiro round;

Quillan Salkilld venceu Yanal Ashmoz por decisão unânime;

Marquel Mederos venceu Mark Choinski por decisão unânime.

