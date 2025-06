Kayla Harrison domina no UFC 316 e lidera lista de premiados com bônus

Kayla Harrison teve uma noite para consolidar seu nome de vez no UFC. Com uma atuação implacável sobre Julianna Peña, a norte-americana conquistou o cinturão peso-galo (61 kg) feminino e ainda faturou um bônus de 50 mil dólares (cerca de R$ 279 mil), concedido pela organização como reconhecimento pela 'Performance da Noite'. A ex-judoca olímpica finalizou a ex-campeã com uma kimura nos segundos finais do segundo round, em uma apresentação que justificou seu status como maior favorita da história em disputas de título na companhia.

Harrison, no entanto, não foi a única a sair de Newark (EUA) com a conta bancária reforçada. Outros três atletas também foram contemplados com bônus após o UFC 316, realizado no último sábado (7), no Prudential Center, em Nova Jersey. A promoção optou por não entregar o tradicional prêmio de 'Luta da Noite', preferindo destacar quatro performances individuais.

Outros vencedores

Na atração principal do evento, Merab Dvalishvili reafirmou seu domínio na divisão dos galos ao finalizar Sean O'Malley no terceiro round. Foi o segundo triunfo do georgiano sobre o ex-campeão, desta vez de maneira ainda mais contundente. Pela performance, ele também recebeu a premiação de pouco mais de R$ 279 mil.

Na luta que abriu o card principal, Kevin Holland impressionou com seu jogo de chão ao encerrar o confronto contra Vicente Luque com um estrangulamento de mão no segundo assalto. A finalização rendeu ao norte-americano seu nono bônus de performance no Ultimate.

Entre os estreantes, o destaque foi o sul-coreano Joo Sang Yoo. Bastaram 28 segundos para ele nocautear Jeka Saragih com um gancho curto de esquerda, mantendo-se invicto no MMA profissional com um cartel de 9-0. O nocaute relâmpago também garantiu ao novato o prêmio de 50 mil dólares.

