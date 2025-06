Jorginho aumenta leque de 'europeus', e Fla quer atrair reforços no Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

Anunciado na última sexta, Jorginho assinou contrato de três anos com o Flamengo e será mais um jogador conhecido da primeira prateleira do futebol europeu a dar visibilidade ao Rubro-Negro na disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Currículos de peso

Quem já está no elenco e que possui os currículos mais pesados na Europa são Alex Sandro e Danilo. O lateral esquerdo chegou em setembro de 2024 e o zagueiro em janeiro deste ano.

Alex Sandro soma mais de quatro temporadas no Porto (POR) e mais de oito na Juventus (ITA). Além disso, disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira.

Danilo jogou quatro temporadas no Porto, duas no Manchester City, duas no Real Madrid e seis na Juventus. Além disso, disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 pela seleção brasileira. O jogador, inclusive, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti e está com o Brasil na Data Fifa.

Fla quer usar Mundial para atrair reforços

O Flamengo acredita que o Mundial será uma oportunidade de divulgar o clube e atrair reforços. Com uma estrutura bastante elogiada até mesmo por estrangeiros e com um poderio econômico atrativo, o Rubro-Negro avalia que o torneio estreitará laços e colocará a agremiação em evidência.

A diretoria rechaça a possibilidade de contratar atletas somente para a competição. O Fla tem negociações avançadas com o meia-atacante colombiano Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou (RUS), e tenta fechar o negócio ainda a tempo da disputa. Porém, caso não consiga, seguirá interessado no jogador para o restante da temporada.

Jorginho abriu mão de valor milionário para jogar Mundial

Jorginho fez questão de estar com o Flamengo já a partir da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Para isso, o jogador abriu mão de quase R$ 4 milhões que teria direito caso ficasse até o fim de seu contrato com o Arsenal, que iria até 30 de junho. O volante casou no início da semana e, logo em seguida, foi a Londres (ING) assinar a rescisão.

O ítalo-brasileiro desembarcou no Rio de Janeiro na manhã da última sexta. O volante apontou na saída do Salão Nobre do aeroporto do Galeão por volta das 6h40. Cercado por seguranças e funcionários do Flamengo, ele estava na companhia de sua esposa irlandesa Catherine — com quem casou na última segunda — e do filho do casal, Jax.

O Flamengo viaja para os Estados Unidos no próximo dia 12 e treinará em Atlantic City. A estreia no Grupo D será contra o Esperánce, da Tunísia, no dia 16, na Philadelphia. Já no dia 20 há o esperado duelo com o Chelsea, também na Philadelphia. O Rubro-Negro fecha a participação na primeira fase contra o Los Angeles FC, dos EUA, dia 24, em Orlando.