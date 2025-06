Itália x Moldávia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Itália entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar a Moldávia no Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, na Itália, às 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo I das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

A Azzurra perdeu de 3 a 0 para a Noruega na rodada passada e precisa reagir. Já a Moldávia vem de derrota para a Polônia por 2 a 0.

Onde assistir

O confronto será transmitido pelo SporTV.

POSIÇÕES NA TABELA



Itália - 0 pontos em 1 jogo - 4º lugar no Grupo I



Moldávia - 0 pontos em 2 jogos - 5º lugar no Grupo I

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Itália: Donnarumma; Bastoni, Di Lorenzo e Ranieri; Cambiaso, Ricci, Tonali, Frattesi e Udogie; Retegui e Raspadori



Técnico: Luciano Spalletti

Moldávia: Avram; Platica, Baboglo, Mudrac, Posmac e Reabciuk; Caicamov, Rota, Motpan e Ionita; Nicolaescu



Técnico: Serghei Clescenco

ARBITRAGEM



A equipe de arbitragem é inteira da Suiça. Urs Schnyder será o árbitro do confronto, enquanto Marco Zürcher e Benjamin Zürcher assumem as posições de auxiliares. Lionel Tschudi estará responsável pelo VAR.