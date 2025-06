Invicta, Portuguesa vence o Botafogo-SP e é vice-líder no Paulista sub-20

Na manhã deste domingo, a Portuguesa venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, no Estádio do Canindé, pela sétima rodada do Campeonato Paulista sub-20.

Com a vitória, a Portuguesa segue invicta e chega aos 16 pontos, assumindo a vice-liderança do grupo 2. A Lusa passou o Corinthians e colou no líder Bragantino, que tem a mesma pontuação. Já o Botafogo-SP cai para a 13ª posição, com apenas seis pontos.

A Portuguesa volta a campo no próximo domingo, às 10h (de Brasília), quando visita o Palmeiras, em duelo atrasado pela sexta rodada do Paulista. Já o Botafogo-SP recebe o São Bento nesta quarta-feira, às 15h, também em confronto atrasado.

VITÓRIA DOS CRIAS! ???? Com gols do estreante Kerlon e de Magdalena, os #CriasdaLusa batem o Botafogo-SP por 2×1 no Canindé, mantém a invencibilidade no Paulista sub-20 e agora têm o melhor aproveitamento do torneio!#PORxBOT #CriasnaLusaTV pic.twitter.com/8OhhG4d5JR ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) June 8, 2025

Os gols do jogo

A Portuguesa abriu o placar aos 38 minutos da etapa inicial. Após escanteio cobrado por Vicente, o estreante Kerlon cabeceou para o gol e marcou o primeiro.

O Botafogo-SP empatou aos 26 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Cauã Lucas pelo lado direito, Cowboy aproveitou o rebote do goleiro Eduardo e marcou.

Três minutos depois, a Portuguesa desempatou o jogo com Magdalena, que recebeu de Alano e finalizou no canto direito do gol adversário para garantir a vitória do time da casa.