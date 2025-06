Indo para o terceiro Mundial com o Palmeiras, Gustavo Gómez tentará superar traumas no torneio

Com mais de 300 jogos pelo Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez irá disputar mais uma competição internacional pelo clube - a terceira edição de Mundial de clubes. O paraguaio é símbolo de liderança e um dos pilares emocionais do time de Abel Ferreira, que tem no jogador um exemplo de garra entre os atletas.

Gómez, que chegou ao Palmeiras em 2018, se consolidou como um símbolo de constância, resiliência e voz de liderança ao longo dos anos no elenco alviverde, especialmente em competições internacionais.

Ele é bicampeão da Copa Libertadores com o Palmeiras, em 2020 e 2021, acumulando 73 partidas pelo Verdão na competição. Além disso, seu comportamento diante das duas derrotas sofridas nos Mundiais destes anos fez com que ele se tornasse um símbolo de resiliência no clube.

Em 2020, o Palmeiras caiu na semifinal para o Tigres-MÉX e depois perdeu a disputa do terceiro lugar para o Al Ahly. Depois, na edição de 2021, perdeu a grande final para o Chelsea.

Apesar das mudanças de jogadores no elenco palestrino ao longo das temporadas, Gustavo Gómez sempre se manteve como peça fundamental na equipe. Ao todo, são 354 jogos pelo Palmeiras com 39 gols marcados

Terceiro Mundial

Buscando superar as edições de 2020 e 2021, Gustavo Gómez encara mais uma edição da Copa do Mundo de clubes. Ainda como capitão, ele viaja com a delegação do Verdão para os Estados Unidos nesta segunda-feira.

O Palmeiras estreia no torneio no dia 15 de junho, domingo, contra o Porto, às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.