Hugo Souza presenteia companheiros de seleção com passagem pelo Corinthians

O goleiro Hugo Souza, atualmente no Corinthians, entregou camisas do Timão para os jogadores da Seleção Brasileira que passaram pela base ou pelo profissional da equipe. A ação foi promovida neste domingo e divulgada pelo time alvinegro nas redes sociais.

"Dia especial no CT Dr. Joaquim Grava! Nosso goleiro Hugo Souza entregou uma camisa do Timão aos jogadores que passaram pelo Corinthians e estão representando o Brasil nesta Data FIFA", celebrou o clube.

Entre os jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti que passaram pela equipe, estão o lateral esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão; o volante Ederson, da Atalanta; o zagueiro Marquinhos, campeão da Champions League com o PSG; e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Carlos Augusto e Marquinhos foram totalmente formados nas categorias de base do Corinthians, enquanto Martinelli passou pelo clube em seus primeiros anos de carreira, antes mesmo de rumar ao Ituano. Já Ederson foi contratado pelo Timão em 2020.

O lateral esquerdo disputou 37 jogos com o profissional do Alvinegro, com um gol marcado. Marquinhos, por sua vez, conquistou a Libertadores e foi vendido para a Roma em 2013, com apenas 14 partidas. Ederson, enquanto isso, atuou em 25 jogos, com três gols. Martinelli não chegou a atuar no time de cima.

Hugo Souza, hoje no Corinthians, também está a serviço da Seleção Brasileira. O goleiro tem experimentado uma sensação única: representar o Brasil nos mesmos espaços em que vive o dia a dia com o clube que o projetou para essa chance, no CT Doutor Joaquim Grava.

A Seleção Brasileira tem treinado desde sexta-feira no CT do Corinthians. Os comandados de Carlo Ancelotti encerram a preparação para o embate contra o Paraguai, segundo adversário desta data Fifa, na tarde desta segunda-feira.

O Brasil recebe o Paraguai na Neo Química Arena nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 16ª rodada das Eliminatórias.